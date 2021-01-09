Общество

54 минуты назад

Происшествие в липецком парке попало на видео

23 2981
#парк #Быханов сад
3

Вандалы ни при чём?

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Напомним, сегодня в парке Быханов сад обнаружили оторванной одну из табличек, рассказывающих о реликтовых растениях парка. В "нападении" на табличку о можжевельнике пользователи соцсетей сразу заподозрили вандалов, но происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, и, судя по видео, табличка оторвалась сама.

Но в администрации парка уверяют: на обнародованном видео попало не само происшествие, и никакой ветер оторвать табличку, закреплённую на 4 самореза и болты, оторвать не мог. 

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-  Табличку ранее повредили вандалы, оторванной мы обнаружили её ещё вчера вечером, и на утро был вызван слесарь, чтобы всё поставить на место и закрепить, - отметил главный администратор парка Быханов сад Павел Гункин. - Ночью охрана парка поставила её на место, но на тот момент табличка была оторванной, поэтому на видео мы видим, как ветер просто свалил повреждённую ранее табличку. - Уже в 10 утра табличку прикрепили на место. 

23 2981
#парк #Быханов сад
3

Комментарии (23)

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Вася

3 минуты назад
Ну ооооччееннньььь важное событие!
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гость

7 минут назад
ГОРОД48 , пройдитесь по лестнице к Драмтеатру ! Вверх или вниз ! Вандалы плитку вспучили ! Лестничные переходы искривили ! И плитку всю изгрызли , вся в сколах , родная !
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Местная

8 минут назад
Ну вот... уже начинает отваливаться потихоньку...
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дед

8 минут назад
Коррупция или вандалы???, Это все эффективные менеджеры творят!Лучше спроси у "гостя"он у них пресс-секретарь.
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1

9 минут назад
а где видео вандалов и охраны?!!? Сказочники.
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Коррупция или вандалы???

14 минут назад
у комсомльского пруда тоже вандалы наворочили...и на баумана дорогу лопнули и проспект победы тоже они в стиральную доску превратили.....
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дед

16 минут назад
Мизантроп, Дык это все демократия!
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дед

19 минут назад
Перри Мейсон, Сейчас могут только делать,экологичные шурупы из океанического мусора,ито после очень важного совещания всех топов.
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Липецк

20 минут назад
Гильятина. А если бы рядом стоял ребёнок?
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гость

21 минуту назад
дед, а почему ты капиталистам детский сад позволил отжать , а ?
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