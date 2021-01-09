Общество
54 минуты назад
Происшествие в липецком парке попало на видео
23 2981
Вандалы ни при чём?
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Напомним, сегодня в парке Быханов сад обнаружили оторванной одну из табличек, рассказывающих о реликтовых растениях парка. В "нападении" на табличку о можжевельнике пользователи соцсетей сразу заподозрили вандалов, но происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, и, судя по видео, табличка оторвалась сама.
Но в администрации парка уверяют: на обнародованном видео попало не само происшествие, и никакой ветер оторвать табличку, закреплённую на 4 самореза и болты, оторвать не мог.
- Табличку ранее повредили вандалы, оторванной мы обнаружили её ещё вчера вечером, и на утро был вызван слесарь, чтобы всё поставить на место и закрепить, - отметил главный администратор парка Быханов сад Павел Гункин. - Ночью охрана парка поставила её на место, но на тот момент табличка была оторванной, поэтому на видео мы видим, как ветер просто свалил повреждённую ранее табличку. - Уже в 10 утра табличку прикрепили на место.
Но в администрации парка уверяют: на обнародованном видео попало не само происшествие, и никакой ветер оторвать табличку, закреплённую на 4 самореза и болты, оторвать не мог.
- Табличку ранее повредили вандалы, оторванной мы обнаружили её ещё вчера вечером, и на утро был вызван слесарь, чтобы всё поставить на место и закрепить, - отметил главный администратор парка Быханов сад Павел Гункин. - Ночью охрана парка поставила её на место, но на тот момент табличка была оторванной, поэтому на видео мы видим, как ветер просто свалил повреждённую ранее табличку. - Уже в 10 утра табличку прикрепили на место.
23 2981
Комментарии (23)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Вася
гость
Местная
дед
1
Коррупция или вандалы???
дед
дед
Липецк
гость