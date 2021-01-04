Пьяный посетитель украл телефон из магазина

Подозреваемого установили при просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Ельце раскрыта кража сотового телефона из магазина. Ещё в начале декабря 2020 года в дежурную часть городского отдела полиции города Ельца обратился представитель одного из сетевых магазинов с сообщением о хищении сотового телефона и чехла к нему общей стоимостью 2 996 рублей.



Сотрудниками полиции было установлено, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в торговый зал, взял с одного из стеллажей телефон, положил его в карман и вышел из магазина. Подозреваемого установили при просмотре видеозаписи с установленных в торговом помещении камер видеонаблюдения.



Как оказалось, 37-летний ельчанин ранее уже был осуждён за аналогичное преступление. Он дал признательные показания и вернул похищенное имущество. ОД ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".



