Запад готовится обвинить Россию в создании коронавируса

«Русские не смогли бы сделать так быстро вакцину, если бы не разрабатывали ее параллельно с SARS-CoV-2»

Есть такая английская поговорка When a man is not liked, whatever he does is amiss — «Когда человек не нравится, что бы он ни делал, все неправильно». Похоже, что теперь Запад применяет ее к целой стране — к нашей. Еще недавно в голову, во всяком случае, представителям европейского и американского истеблишмента, не приходила дикая мысль считать русских инициаторами Второй мировой войны, а сейчас — запросто, пишет bp23.ru Судя по всему, скоро РФ буду обвинять и в разработке коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на научный консенсус об его естественном происхождении, уже появились «исследования серьезных» заокеанских политологов, которые открыто пишут о злонамеренном использовании пандемии в интересах Москвы. Если и дальше так пойдет, то скоро на Россию будут указывать толстым пальцем — это она сделала заразу.Отметим, что конспирологические версии об искусственном происхождении SARS-CoV-2 подпитываются заявлениями ряда политиков. В частности, президент США Трамп регулярно говорит о «китайском следе», а управление директората Национальной разведки США все еще расследует, где и как началась пандемия.Можно не сомневаться, что если будет политический заказ со стороны Вашингтона, то «научный консенсус о естественном происхождении» рассыплется как карточный домик. Найдут какой-то белок или присоединенную молекулу и свяжут, например, со «Спутником V». А потом заокеанские «говорящие головы» заявят, что русские не смогли бы сделать так быстро вакцину, если бы не разрабатывали ее параллельно с SARS-CoV-2.И весь «западный мир» мгновенно поверит в этот бред. В конце концов, обвинили же агентов ФСБ в отравлении Навального «Новичком», опираясь на «хайли лайкли». И потом без каких-либо доказательств ввели санкции.Первый коронавирусный камень в сторону Москвы бросил Мэтью Лаудер, руководитель группы влияния в отделе разведки и сотрудничества Министерства обороны Канады. Он опубликовал отчет «Изучение использования Россией ковид-дезинформации для создания разрушительных эффектов». Материал сразу же распространили ведущие американские агрегаторы политических новостей, что говорит о высоком спросе на русофобские статьи.По словам Лаудера, пандемия — это «идеальный шторм», который является самым лучшим временем для Москвы с целью распространения антизападных фейков, как откровенно лживых, так и манипулятивных. Он пишет: «Российское правительство является одним из самых плодовитых преступников, используя коллективную тревогу и неопределенность для продвижения ложных рассказов о COVID-19, включая кампанию дезинформации о том, что американские военные разрабатывают биологическое оружие в сети секретных лабораторий в бывших советских странах».А еще «российское правительство использовало COVID-19 в многочисленных попытках создать преднамеренные и целенаправленные разрушительные эффекты, такие как подстрекательство к насилию против государственных органов и разрыв военных партнерств, в частности, североатлантического альянса». Если исходить из умозаключения Лаудера, то фразу «военно-политический блок НАТО находится в состоянии «смерти мозга», подсказал Макрону Путин.Обвиняя Москву в дезинформации, Лаудер сделал оговорку по Фрейду: РФ извлекла уроки из информационных войн США и НАТО. Словом, американцы имеют право обливать грязью нашу страну, а русские — нет.Гораздо забавнее читать его утверждение о том, что еще при Ельцине, то есть в середине 90-х годов, «российское правительство проводило многочисленные циклы активизации обороны и безопасности». Одно это говорит о том, что за океаном даже эксперты не изучают нашу историю, тем не менее, свои мысли преподносят как истину в последней инстанции.Удивительно, но очевидные приоритеты нашей безопасности, подаются, как очень вредные. Например, Мэтью Лаудеру не нравится «сохранение традиционной русской культурной и национальной идентичности». Типа, что это за дикость в глобальном мире. Вместо того, чтобы всем вместе прыгнуть в англосакский «плавильный котел», как делают народы большинства постсоветских республик, русские хотят остаться русскими.Не нравится Лаудеру (и это общая точка зрения западных политических институтов), что в России «нет четких границ информационной конфронтации». Один и тот же автор в одной статье может критически нападать на Кремль, а в другой — на Соединенные Штаты, причем с использованием высокоэмоциональных реакций — страха, гнева или удивления. Вот и пойми эту «национальную идентичность».Речь идет не о позиции одиночки. Исследование канадского русофоба опирается на десятки западных авторов, которые выдумают самые настоящие небылицы о «русских гениях информационной войны». Оказывается, наши СМИ и группы влияния вводят простых западных людей в «состояние информационной и когнитивной изоляции или маргинализации в результате алгоритмических и вычислительных моделей».Хуже того — в нашей стране любят создавать для жителей соседних стран, а также для европейских и американских простачков «идеологические убежища предвзятых и экстремистских убеждений, что и приводит к искажению и разрушению понимания западных ценностей».В этой связи приводится несколько якобы показательных примеров.18 февраля 2020 года в украинском городке Новые Санжары автобус с прилетевшими из Уханя людьми забросали камнями местные жители. Оказывается, по версии отдела разведки Министерства обороны Канады, подстрекательством занимались россияне, которые постили в социальных сетях ироничные сюжеты «из территории 404».Лаудер пишет, что с адреса украинского Минздрава ушло письмо, что среди прибывших 5 инфицированных, тогда как украинские «медицинские чиновники отрицают, что причастны к этому». Ну, кто, кроме русских, мог совершить эту диверсию, задается «аналитик» вопросом.А вот еще одна история о «ковид-дезинформации» по-московски. По мнению Лаудера, 31 января 2020 года Литва чуть ли не вышла из состава НАТО. Произошло это потому, что, согласно статье из вильнюсской прессы, «офицер армии США миссии НАТО, дислоцированной в Литве, был доставлен в больницу с COVID-19, но отказался рассказать, с кем из местных жителей контактировал». Литовцы настолько возмутились, что готовы были, дескать, разрушить североатлантический альянс.После этого Москва провела аналогичную кампанию по разрушению отношений между Канадой и Латвией. Кому это выгодно, в очередной раз спрашивает сам себя автор исследования? Конечно, России, которая спит и видит, как «проглотить» свободолюбивую Прибалтику.Фактов, как русские дурачили американцев ковид-дезинформацией, руководитель группы влияния в отделе разведки и сотрудничества Министерства обороны Канады Мэтью Лаудер не привел, хотя вначале обещал. Тем не менее, он считает, что постсоветские республики и вообще весь Запад надо наглухо закрыть от пагубного информационного воздействия Москвы.«Согласно последним исследованиям, представление уравновешивающей информации или контраргументов может иметь противоположный эффект от того, что предполагается, существенно усиливая убеждения и толкая аудиторию дальше в информационную изоляцию», — пишет Лаудер. Типа того, что кругом одни глупые овцы, которые пойдут туда, куда скажет им хитрый русский волк в овечьей «цифровой» шкуре.Что остается в этом случае делать американскому пастуху? Огородить свое стадо колючей проволокой, пустив по ней ток. В противном случае, «новый подход России, который можно охарактеризовать как децентрализованный, матричный, комплементарный, теоретически обоснованный и масштабный», способен вовлечь Украину, Грузию и Прибалтику в пучину антиправительственного насилия, а также развалить НАТО, ЕС и даже США.Поскольку в этих структурах нарастает центробежное ускорение, логично ожидать дальнейшего усиления санкций. Введение которых проще всего обосновать заговором против человечества. И пандемия для этого является идеальным информационным прикрытием.