Общество

29 минут назад

В Липецкой области прекратятся морось и мокрый снег

1 326
#погода
В Липецкой области прекратятся морось и мокрый снег

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, на этом фоне небольшие осадки пройдут лишь местами, сохранится гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие морось, мокрый снег и снег, местами гололед, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые морось, мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градус мороза.
1 326
#погода

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

23 минуты назад
Так хочется пурги и морозов хотя бы - 25-30 градусов.И чтобы подержался хотя бы месяц!
ответить

Еще в рубрике

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 23 человека
#коронавирус
2
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 23 человека

сегодня, 14:20

Общество
В поселке Матырский устранили аварию
#авария #отключение воды
3
В поселке Матырский устранили аварию

сегодня, 13:45

Общество
В поселке Матырский с утра отключили воду из-за аварии
#авария
8
В поселке Матырский с утра отключили воду из-за аварии

сегодня, 11:07

Общество
«Форд» занесло на снежной «каше»
#ДТП
26
«Форд» занесло на снежной «каше»

вчера, 20:53

Общество
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 2 января
#афиша #новый год
2
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 2 января

вчера, 20:00

Общество
В выходные четыре улицы Липецка останутся без воды
#отключение воды
12
В выходные четыре улицы Липецка останутся без воды

вчера, 15:26

Общество