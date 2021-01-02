В Липецкой области прекратятся морось и мокрый снег

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, на этом фоне небольшие осадки пройдут лишь местами, сохранится гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие морось, мокрый снег и снег, местами гололед, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые морось, мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градус мороза.