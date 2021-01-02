29 минут назад
В Липецкой области прекратятся морось и мокрый снег
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, на этом фоне небольшие осадки пройдут лишь местами, сохранится гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые морось, мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градус мороза.
Вася