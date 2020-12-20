Коронавирус
сегодня, 11:16
За сутки в Липецкой области подтверждены 172 случая коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 167 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 172 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 244 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 892 человека, умерли — 198 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 948 случаев коронавирусной инфекции, 511 человек умерли, 20 915 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 848 377 случаев коронавирусной инфекции, 2 275 657 человек выздоровели, 50 858 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 244 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 892 человека, умерли — 198 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 948 случаев коронавирусной инфекции, 511 человек умерли, 20 915 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 848 377 случаев коронавирусной инфекции, 2 275 657 человек выздоровели, 50 858 человек от COVID-19 умерли.
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Счетовод
Ваш
Animal planet.
данковчанин
Кошмар
Animal planet.
Игорь
Гость
Бухара ура