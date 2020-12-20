Коронавирус

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За сутки в Липецкой области подтверждены 172 случая коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 172 случая коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 167 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 172 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 244 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 892 человека, умерли — 198 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 28 948 случаев коронавирусной инфекции, 511 человек умерли, 20 915 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 848 377 случаев коронавирусной инфекции, 2 275 657 человек выздоровели, 50 858 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (9)

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Счетовод

5 минут назад
После поазднования нового года должны выйти на 250. Радуйтесь, люди! Зато двери до послеполуночи открыты будут.
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Ваш

9 минут назад
При Сталине в день больше расстреливали
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Animal planet.

10 минут назад
Каждый выход в город для меня,это как игра в русскую рулетку.Толи живой останешься,толи нет! Стараюсь много не покупать,самый минимум.Помрешь,кому это все достанется? Все пропадет.Чувствую какую-то обреченность и фатализм происходящего.Рано или поздно,все равно наверное все заболеют.Толи выживешь,толи нет?
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данковчанин

17 минут назад
Удивляет позиция чиновников: в одних вопросах профилактики проявляют принципиальность, порой излишнюю, а в других вопросах - ничего. В начале года в комментах отмечал отсутствие обезараживателей воздуха где по существу должны они быть. ... В поликлинниках установили, почему в аптеках нет, почему в помещениях с ИПТ и банкоматами в банках нет и т.п., почему всякие проверки счетчиков по линии ЖКХ до конца года отменены, а проверки газовиками причем более продолжительные у пожилых не перенесены?.... и такого можно привести множество?.. что это не компетентность или .....? А это все способствует распространению вирусов.... Главное правильные организационные мероприятия, а не " гонять" людей порой без дела....
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Кошмар

17 минут назад
Как сводки с фронта каждый день!Вот он конец света ,не за горами!
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Animal planet.

19 минут назад
Неужели властям не понятно,что давно нужно вводить самоизоляцию и электронные пропуски ?
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Игорь

22 минуты назад
Что-то ну совсем мало, чтобы писать об этом каждый час.
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Гость

33 минуты назад
Бухара ура, Нет это скорей всего посетители ресторанов и пивбаров после 23 часов.
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Бухара ура

51 минуту назад
Корпоративы поперли, так держать
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