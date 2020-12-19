Общество

58 минут назад

В Липецкой области у 167 человек выявлен COVID-19, четверо умерли

12 887
#коронавирус #статистика
1
В Липецкой области у 167 человек выявлен COVID-19, четверо умерли

За сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 167 человек, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Коронавирусная инфекция так же привела к смерти четырех человек за минувшие сутки. Всего за день в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 310 (18,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.
12 887
#коронавирус #статистика
1

Комментарии (12)

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Кому там разбираться-то?

4 минуты назад
Иван, образование не позволяет
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Отец Геннадий

14 минут назад
Я помолюсь за них...
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Смотрящий

21 минуту назад
Свой путь ... развития!
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Иван

23 минуты назад
Весной, летом обстановка была стабильная. Но что то пошло не так. Надо же власти разобраться что не так. А то свели всю профилактику к проверкам в масках ли ездят в автобусах.
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гость

28 минут назад
К старому новому году будет 300 заболевших и у 1000 ОРВИ. чтобы Москва не ругалась)))
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Милая Оксана

29 минут назад
В поликлиниках все заражаются, народу битком, да и ещё не всем пневмония ставят, видать указание сверху
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Дворник

36 минут назад
Не справились. Устали. Нет контроля.
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Бухара ура

36 минут назад
Вперед в рестораны на корпоративы и празднование Новогодней ночи
ответить

Добрый Санитар

38 минут назад
Я думаю новогодние каникулы приостановят распростронение заразы.
ответить

Animal Planet.

40 минут назад
Ну почему не вводят самоизоляцию,что ждут,люди умирают!
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