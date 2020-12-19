В Липецкой области у 167 человек выявлен COVID-19, четверо умерли

За сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 167 человек, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Коронавирусная инфекция так же привела к смерти четырех человек за минувшие сутки. Всего за день в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 310 (18,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.