Общество
58 минут назад
В Липецкой области у 167 человек выявлен COVID-19, четверо умерли
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За сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 167 человек, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.
Коронавирусная инфекция так же привела к смерти четырех человек за минувшие сутки. Всего за день в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 310 (18,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.
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Комментарии (12)
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Кому там разбираться-то?
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