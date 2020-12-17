Происшествия
12 минут назад
Напротив суда столкнулись автобус и кроссовер
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ДТП попало на видео.
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Сегодня в 14:40 в Липецке произошло ещё одно ДТП с участием общественного транспорта.
На перекрёстке напротив здания Арбитражного суда столкнулись кроссовер "Рено Дастер" и автобус 27-го маршрута. Момент столкновения запил видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
Видео - Instagram.com
На перекрёстке напротив здания Арбитражного суда столкнулись кроссовер "Рено Дастер" и автобус 27-го маршрута. Момент столкновения запил видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
Видео - Instagram.com
85