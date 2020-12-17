Происшествия

12 минут назад

Напротив суда столкнулись автобус и кроссовер

85
#ДТП

ДТП попало на видео.

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Сегодня в 14:40 в Липецке произошло ещё одно ДТП с участием общественного транспорта.

На перекрёстке напротив здания Арбитражного суда столкнулись кроссовер "Рено Дастер" и автобус 27-го маршрута. Момент столкновения запил видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Видео - Instagram.com

85
#ДТП

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