Общество

43 минуты назад

98,1% пассажиров липецких автобусов сегодня были в масках

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#маски #транспорт
98,1% пассажиров липецких автобусов сегодня были в масках

Контролеры не встретили непримиримых противников противоэпидемиологических мер.

17 декабря контролеры не выявили пассажиров, которые ехали без масок или отказались их надеть после замечания.

- Сегодня 98,1%пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 34 259 единиц транспорта. За все это время полиция составила на пассажиров 37 протоколов за отказ надеть маску, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
5 172
#маски #транспорт

Комментарии (5)

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Игорь

8 минут назад
Любовь, Пешком ходите, если вам что то мешает...
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Игорь

9 минут назад
Всегда захожу и езжу без рабской маски. Ни одного контроллера ни разу не видел.
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Дмитрий

18 минут назад
Согласен.
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искусственный интеллект

20 минут назад
Любовь, Ваша информация не соответствует действительности.
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Любовь

27 минут назад
Неправда, сегодня ехала на 322 маршрутке и на 30, у людей маски висят на бороде, а молодежь так та, вообще, без масок. Сам водитель должен объявлять на весь автобус, а те кто не подчиниться вон из автобуса.
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