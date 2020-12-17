За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 155 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 13 748 случаев новой коронавирусной инфекции , 10 611 человек выздоровели, 188 человек умерли (по данным сайта стопкоронавиурс.рф — 187 человек), 2 949 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 112 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 837 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 81 заболевший, на втором Елец — 33, на третьем Грязинский район — 11 человек. В Добровском районе — 7, в Елецком районе — 5, в Добринском, Измалковском и Липецком районах — по 4 заболевших, в Долгоруковском и Становлянском районах — по 2, в Лебедянском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.