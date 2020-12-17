Коронавирус

28 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 155 человек

254
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 155 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 13 748 случаев новой коронавирусной инфекции, 10 611 человек выздоровели, 188 человек умерли (по данным сайта стопкоронавиурс.рф — 187 человек), 2 949 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 112 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 837 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 81 заболевший, на втором Елец — 33, на третьем Грязинский район — 11 человек. В Добровском районе — 7, в Елецком районе — 5, в Добринском, Измалковском и Липецком районах — по 4 заболевших, в Долгоруковском и Становлянском районах — по 2, в Лебедянском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
254
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...
#коронавирус
14
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...

сегодня, 11:08

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 17 декабря: ученые разработали метод прогнозирования тяжести течения COVID-19...
#коронавирус
5
Новое о коронавирусе к 17 декабря: ученые разработали метод прогнозирования тяжести течения COVID-19...

сегодня, 08:00

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 148 человек
#коронавирус
7
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 148 человек

вчера, 14:19

Коронавирус
Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям
#коронавирус #кислород
6
Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям

вчера, 12:02

Здоровье
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...
#коронавирус
42
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...

вчера, 11:27

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 16 декабря: ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19
#коронавирус
4
Новое о коронавирусе к 16 декабря: ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19

вчера, 08:42

Коронавирус