Коронавирус
сегодня, 11:08
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 160 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 748 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 611 человек, умер — 187 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 214 случаев коронавирусной инфекции, 587 человек умерли, 26 440 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 762 668 случаев коронавирусной инфекции, 2 202 540 человек выздоровели, 49 151 человек от COVID-19 умер.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 748 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 611 человек, умер — 187 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 214 случаев коронавирусной инфекции, 587 человек умерли, 26 440 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 762 668 случаев коронавирусной инфекции, 2 202 540 человек выздоровели, 49 151 человек от COVID-19 умер.
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