Коронавирус

сегодня, 11:08

За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 160 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 748 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 611 человек, умер — 187 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 28 214 случаев коронавирусной инфекции, 587 человек умерли, 26 440 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 762 668 случаев коронавирусной инфекции, 2 202 540 человек выздоровели, 49 151 человек от COVID-19 умер.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Пока вы в маске

40 минут назад
Вот вам и новости, обсуждайте и не думайте о макарошках. Путин обещал цены заморозить. А пока носите маски, тренируйтесь.
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Перчатка

сегодня, 11:18
Не хватает ещё несколько пунктов- воскресшие, уставшие, невыспавшиеся и голодающие.
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