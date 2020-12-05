Происшествия

сегодня, 11:17

Сбитый пешеход наказал водителя рублем

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#авария #ДТП #суд
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Сбитый пешеход наказал водителя рублем

Мужчина, попавший по колеса машины, отсудил компенсацию.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск пешехода к водителю. Поводом для судебного разбирательства стали последствия ДТП, сбитый машиной мужчина потребовал компенсацию морального вреда.

Авария произошла вечером 26 сентября 2019 года в Липецке. Водитель «Фольксваген Гольф» на улице Производственной сбил пешехода, который имел преимущество при движении. Попавший под колеса иномарки мужчины получив травмы, причинившие легкий вред здоровью. Пешеход был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, ему сделали операцию. Вина водителя была установлена судом.

Сбитый пешеход потребовал компенсировать ему моральный вред. Его он ценил в 70 000 рублей. Суд, рассчитывая размер компенсации, учел мнение врачей: травма не повлекла за собой тяжких последствий и длительных ограничений для пешехода. Суд решил взыскать с водителя в пользу пешехода 42 300 рублей
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#авария #ДТП #суд
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Комментарии (5)

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учите изменение в ПДД

16 минут назад
по новым правилам ПДД, теперь пропуск пешехода осуществляется по пункту "уступил дорогу".(по старым правилам, пешеход должен был ступить на проезжую часть) по новым правилам, тротуар это часть дороги, потому пешеход уже находится на дороге и пропускать пешехода надо еще подходящего к пешеходному переходу, при этом " не создавая помех пешеходу, не вынуждая его снизить скорость, изменять тракаекторию движения".но ездят по старым правилам. потому у них пешеход на переходном "вырастает как из под земли".при выезде со второстепенной на главную вы же не пытаетесь проскочить перед автомобилями на главной? теперь по новым правилам то же и с пешеходным.
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В Липецке

34 минуты назад
У многих водителей принято ехать на загоревшейся красный на пешеходном переходе.Здесь "Золотое Эльдорадо" по штрафам.Ставь камеры видеофиксации и собирай штрафы лопатой.Дураков хватит навсегда.
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там вам не тут

сегодня, 12:25
Липчанин, .. на Западе сбить на пешеходном - это завидовать мертвым.
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Можно сказать повезло

сегодня, 11:50
И одному, и другому.
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Липчанин

сегодня, 11:50
На западе бы миллионером аышел
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