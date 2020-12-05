Сбитый пешеход наказал водителя рублем

Мужчина, попавший по колеса машины, отсудил компенсацию.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск пешехода к водителю. Поводом для судебного разбирательства стали последствия ДТП, сбитый машиной мужчина потребовал компенсацию морального вреда.



Авария произошла вечером 26 сентября 2019 года в Липецке. Водитель «Фольксваген Гольф» на улице Производственной сбил пешехода, который имел преимущество при движении. Попавший под колеса иномарки мужчины получив травмы, причинившие легкий вред здоровью. Пешеход был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, ему сделали операцию. Вина водителя была установлена судом.



Сбитый пешеход потребовал компенсировать ему моральный вред. Его он ценил в 70 000 рублей. Суд, рассчитывая размер компенсации, учел мнение врачей: травма не повлекла за собой тяжких последствий и длительных ограничений для пешехода. Суд решил взыскать с водителя в пользу пешехода 42 300 рублей