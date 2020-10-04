Происшествия

сегодня, 16:45

Пешеходу после ДТП с автобусом не понадобилась госпитализация

4 997
#ДТП
1

Днем 4 октября в Липецке на пешеходном переходе на улице Космонавтов под колеса автобуса попал 40-летний мужчина.

Загрузка плеера
По предварительной версии, мужчина решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора от рынка 9-го микрорайона в сторону улицы Звездной, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Один из автомобилей, который ехал в сторону БСМП его пропустил, поэтому пешеход решил ускориться. А 43-летний водитель автобуса марки «ПАЗ» вовремя не заметил его маневра, полностью не успел остановить транспортное средство.

- Пешеход был доставлен в медучреждение с ушибами, но госпитализация ему не потребовалась, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
4 997
#ДТП
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Терминатор. часть вторая.

13 минут назад
он бессмертный
ответить

Перри Мейсон

21 минуту назад
Это был светофор-диссидент..
ответить

Гость

48 минут назад
Там кнопка есть.. Зачем перебегать на красный свет?! Загадка..
ответить

007

55 минут назад
Снова 346 маршрут сплошные нарушения часто пролетают на красный свет светофора...вонючие убитые напрочь пазики обслуживают один из центральных магистральных маршрутов ужас откатики.
ответить

Еще в рубрике

Пожарные не дали сгореть дому дотла в селе Кривополянье
#пожар #МЧС
3
Пожарные не дали сгореть дому дотла в селе Кривополянье

сегодня, 13:03

Происшествия
Старинное здание сгорело в центре Ельца
#пожар #МЧС
5
Старинное здание сгорело в центре Ельца

сегодня, 11:05

Происшествия
В Липецке ночью сгорела иномарка
#пожар #МЧС
13
В Липецке ночью сгорела иномарка

сегодня, 10:56

Происшествия
Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики
#мошенничество
1
Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики

сегодня, 09:02

Происшествия
Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области
#наркотики #суд
8
Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области

вчера, 11:57

Происшествия
В районе Опытной станции ночью горела пилорама
#пожар
2
В районе Опытной станции ночью горела пилорама

вчера, 10:12

Происшествия