Происшествия
сегодня, 16:45
Пешеходу после ДТП с автобусом не понадобилась госпитализация
Днем 4 октября в Липецке на пешеходном переходе на улице Космонавтов под колеса автобуса попал 40-летний мужчина.
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По предварительной версии, мужчина решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора от рынка 9-го микрорайона в сторону улицы Звездной, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Один из автомобилей, который ехал в сторону БСМП его пропустил, поэтому пешеход решил ускориться. А 43-летний водитель автобуса марки «ПАЗ» вовремя не заметил его маневра, полностью не успел остановить транспортное средство.
- Пешеход был доставлен в медучреждение с ушибами, но госпитализация ему не потребовалась, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Один из автомобилей, который ехал в сторону БСМП его пропустил, поэтому пешеход решил ускориться. А 43-летний водитель автобуса марки «ПАЗ» вовремя не заметил его маневра, полностью не успел остановить транспортное средство.
- Пешеход был доставлен в медучреждение с ушибами, но госпитализация ему не потребовалась, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Терминатор. часть вторая.
Перри Мейсон
Гость
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