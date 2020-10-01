Семена подсолнечника воровали с помощью комбайнов и самосвалов

Около 4 часов утра 27 сентября в дежурную часть ОМВД России по Усманскому району позвонил сотрудник службы безопасности сельскохозяйственного предприятия и сообщил о совершающейся краже с поля семян подсолнечника.

На поле выехала следственно-оперативной группа. Полицейские обнаружили работающие комбайны, трактор и грузовой автомобиль, кузов которого был наполнен семечками.- В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены личности причастных к хищению. Ими оказались два сотрудника предприятия. Подозреваемые пояснили, что выезжали по ночам в поле на комбайнах, и намолотили не менее трёх грузовиков подсолнечника, два из которых успели продать, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.По предварительным подсчетам, подозреваемые украли 8 960 килограммов семян. Материальный ущерб, причиненный предприятию, составил 268 800 рублей.Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».