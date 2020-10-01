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Семена подсолнечника воровали с помощью комбайнов и самосвалов
Около 4 часов утра 27 сентября в дежурную часть ОМВД России по Усманскому району позвонил сотрудник службы безопасности сельскохозяйственного предприятия и сообщил о совершающейся краже с поля семян подсолнечника.
- В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены личности причастных к хищению. Ими оказались два сотрудника предприятия. Подозреваемые пояснили, что выезжали по ночам в поле на комбайнах, и намолотили не менее трёх грузовиков подсолнечника, два из которых успели продать, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
По предварительным подсчетам, подозреваемые украли 8 960 килограммов семян. Материальный ущерб, причиненный предприятию, составил 268 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
ттт
МиГ
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