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Семена подсолнечника воровали с помощью комбайнов и самосвалов

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#кража

Около 4 часов утра 27 сентября в дежурную часть ОМВД России по Усманскому району позвонил сотрудник службы безопасности сельскохозяйственного предприятия и сообщил о совершающейся краже с поля семян подсолнечника. 

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На поле выехала следственно-оперативной группа. Полицейские обнаружили работающие комбайны, трактор и грузовой автомобиль, кузов которого был наполнен семечками.

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- В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены личности причастных к хищению. Ими оказались два сотрудника предприятия. Подозреваемые пояснили, что выезжали по ночам в поле на комбайнах, и намолотили не менее трёх грузовиков подсолнечника, два из которых успели продать, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительным подсчетам, подозреваемые украли 8 960 килограммов семян. Материальный ущерб, причиненный предприятию, составил 268 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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#кража

Комментарии (4)

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ттт

27 минут назад
самое забавное - для уборки поля нужно всего два человека (один в комбайне другой в камазе). Охранника не считаем ибо заметил отсутствие техники по ночам через несколько дней. Нафига кругом трендят о необходимости развития сельских поселений, людей на жительство льготами завлекают???
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МиГ

39 минут назад
30 тысяч тонна, хорошая цена
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Думай когда пишешь.

41 минуту назад
Семена подсолнечника воровали с помощью комбайнов и самосвалов, странно, если бы воровали с помощью перфоратора и бетономешалки.
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Вася

53 минуты назад
Чё сразу - своровали ...ребята по работе соскучились,после карантина...
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