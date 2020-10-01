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вчера, 17:55

В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий

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В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий

Сотрудников санатория "Жемчужина Дона" эвакуируют из-за лесного пожара

Лесной пожар разбушевался в селе Николаевка Павловского района днём 30 сентября. Огонь подбирается к санаторию «Жемчужина Дона» – до здания осталось 500 м, сообщает Вести.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Персонал лагеря санатория – а это 33 человека – эвакуируются сотрудниками ГИМС по реке Дон. Отдыхающих нет. По данным МЧС, тяжелая обстановка складывается в Ольховатском районе около хутора Песчаный. Здесь, по информации на 13:50, горит трава и лесная подстилка на площади в 5 га. Сейчас здесь работают 32 человека и одиннадцать единиц техники. Для тушения привлечен вертолет Ми-8.

Также пал сухой растительности на площади в гектар перекинулся на 3 дачных дома на населенном пункте Дальняя Полубянка на территории Острогожского района. Здесь работают 41 человек и 17 единиц техники.

«По предварительным данным, дома не жилые. Идет наращивание сил и средств на пожаре», — отметили в МЧС. Хуже всего то, что по прогнозу ожидается дальнейшее усиление ветра.
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