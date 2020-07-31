Общество

сегодня, 10:34

Футбольный манеж в Липецке будут возводить строители из Мордовии

10 903
#манеж #тендер #катящиеся камни
Футбольный манеж в Липецке будут возводить строители из Мордовии

Аукционная комиссия наконец-то определила подрядчика и завершила торги. Манеж должен быть готов к 1 ноября 2022 года.

Управление капитального строительства Липецкой области с третьего раза смогло определить подрядчика на строительство крытого футбольного манежа в «Катящихся камнях». После серии неудачных торгов подрядчиком стала компания из Мордовии - «Строительно-монтажное управление №1». Сумма контракта составила 742,4 млн рублей. Это на 1% меньше стартовой суммы торгов.

Мордовские строители должны зайти в «Катящиеся камни» сразу после оформления контракта. На все работы им отведен срок до 1 ноября 2022 года. У строительной компании, зарегистрированной в городе Рузаевка, большой опыт. Организация выполнила 27 государственных контрактов на строительство на общую сумму почти в 4 млрд рублей. В Липецкой области у компании уже есть один текущий объект — стройка операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации онкологического диспансера.

За основу будущего футбольного манежа в Липецке взяли проект аналогичного сооружения в Ульяновске, разработанный проектировщиками из Самары в 2019 году. Весь манеж представляет собой каркасный монолит из железобетона. На крытом стадионе с искусственным покрытием можно будет проводить уроки и тренировки, спортивные мероприятия. Крытый футбольный манеж в Липецке представит собой вновь создаваемое отдельно стоящее сооружение. Основной блок будет представлять собой футбольное поле со сторонами 99 на 63 метра, там же будут трибуны. Они рассчитаны на 498 зрителей. К самому манежу пристроят двухэтажное административно-бытовое помещение. Там разместят раздевалки на 4 команды, помещение для допинг-контроля, инфраструктуру для зрителей. Общий строительный объем сооружения достигает почти 350 000 кубометров. На строительство манежа отводится 30 месяцев. Срок его эксплуатации оценивается в 50 лет.

«Катящиеся камни» - пожалуй, самый высокобюджетный и многострадальный проект администрации Липецкой области. Спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса.

Фото: maksarh.ru
Так крытый футбольный манеж выглядит в проекте самарских авторов
10 903
#манеж #тендер #катящиеся камни

Комментарии (10)

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Кони

8 минут назад
цирк - почему нет великих спортсменов ? А пенсионер * постоянно становится Чемпионом Вселенной во всех единоборствах ?
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гостья

10 минут назад
ну и хорошо, что там строить начинают) Значит везде в городе уже всё сделали и теперь дотудова добрались))) а то дороги везде суперские, парки все отремонтированы, набережная и каменный лог всё новенькое, на ц.рынке шанхай убрали, ну а теперь можно и катящимся камнями заняться)))
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Стоп

14 минут назад
Какая необходимость в данном строительстве? Население стареет и уменьшается.
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Может опечатка???

29 минут назад
Может строители из МоЛдовии, а по документации будет из МоРдовии, а по сметам зарплаты будут как из Милана))) Мутки мутятся, деньги крутятся - все как обычно))
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48

31 минуту назад
и сколько простоит ваш этот манеж? 10 лет? на строительстве экономить нельзя
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мокша в стирке

43 минуты назад
мордва даже курятник нормально построить не может
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Маруся

48 минут назад
В СМУ№1 Шурик работал....в т время, когда космические корабли бороздят Большой театр..
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цирк

53 минуты назад
зачем в области строить спортивные сооружения ,если за всю историю нет ни одного известного спортсмена, что либо добившегося и с кого брать пример , единственное ,что хорошо научились тут делать ,это ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ, так что зачем зря кидать деньги на ветер-бездари -143 процента
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Перри Мейсон

57 минут назад
Очень хорошо..
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?

сегодня, 10:48
ну и правильно, а сваи пусть воруют, им хватает . уехали и все шито крыто .
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