Общество
сегодня, 10:34
Футбольный манеж в Липецке будут возводить строители из Мордовии
Аукционная комиссия наконец-то определила подрядчика и завершила торги. Манеж должен быть готов к 1 ноября 2022 года.
Управление капитального строительства Липецкой области с третьего раза смогло определить подрядчика на строительство крытого футбольного манежа в «Катящихся камнях». После серии неудачных торгов подрядчиком стала компания из Мордовии - «Строительно-монтажное управление №1». Сумма контракта составила 742,4 млн рублей. Это на 1% меньше стартовой суммы торгов.
Мордовские строители должны зайти в «Катящиеся камни» сразу после оформления контракта. На все работы им отведен срок до 1 ноября 2022 года. У строительной компании, зарегистрированной в городе Рузаевка, большой опыт. Организация выполнила 27 государственных контрактов на строительство на общую сумму почти в 4 млрд рублей. В Липецкой области у компании уже есть один текущий объект — стройка операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации онкологического диспансера.
За основу будущего футбольного манежа в Липецке взяли проект аналогичного сооружения в Ульяновске, разработанный проектировщиками из Самары в 2019 году. Весь манеж представляет собой каркасный монолит из железобетона. На крытом стадионе с искусственным покрытием можно будет проводить уроки и тренировки, спортивные мероприятия. Крытый футбольный манеж в Липецке представит собой вновь создаваемое отдельно стоящее сооружение. Основной блок будет представлять собой футбольное поле со сторонами 99 на 63 метра, там же будут трибуны. Они рассчитаны на 498 зрителей. К самому манежу пристроят двухэтажное административно-бытовое помещение. Там разместят раздевалки на 4 команды, помещение для допинг-контроля, инфраструктуру для зрителей. Общий строительный объем сооружения достигает почти 350 000 кубометров. На строительство манежа отводится 30 месяцев. Срок его эксплуатации оценивается в 50 лет.
«Катящиеся камни» - пожалуй, самый высокобюджетный и многострадальный проект администрации Липецкой области. Спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса.
Фото: maksarh.ru
Так крытый футбольный манеж выглядит в проекте самарских авторов
Мордовские строители должны зайти в «Катящиеся камни» сразу после оформления контракта. На все работы им отведен срок до 1 ноября 2022 года. У строительной компании, зарегистрированной в городе Рузаевка, большой опыт. Организация выполнила 27 государственных контрактов на строительство на общую сумму почти в 4 млрд рублей. В Липецкой области у компании уже есть один текущий объект — стройка операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации онкологического диспансера.
За основу будущего футбольного манежа в Липецке взяли проект аналогичного сооружения в Ульяновске, разработанный проектировщиками из Самары в 2019 году. Весь манеж представляет собой каркасный монолит из железобетона. На крытом стадионе с искусственным покрытием можно будет проводить уроки и тренировки, спортивные мероприятия. Крытый футбольный манеж в Липецке представит собой вновь создаваемое отдельно стоящее сооружение. Основной блок будет представлять собой футбольное поле со сторонами 99 на 63 метра, там же будут трибуны. Они рассчитаны на 498 зрителей. К самому манежу пристроят двухэтажное административно-бытовое помещение. Там разместят раздевалки на 4 команды, помещение для допинг-контроля, инфраструктуру для зрителей. Общий строительный объем сооружения достигает почти 350 000 кубометров. На строительство манежа отводится 30 месяцев. Срок его эксплуатации оценивается в 50 лет.
«Катящиеся камни» - пожалуй, самый высокобюджетный и многострадальный проект администрации Липецкой области. Спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса.
Фото: maksarh.ru
Так крытый футбольный манеж выглядит в проекте самарских авторов
Кони
гостья
Стоп
Может опечатка???
48
мокша в стирке
Маруся
цирк
Перри Мейсон
?