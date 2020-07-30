Общество

27 минут назад

В ночь на 31 июля движение на улице Водопьянова будет ограничено

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#дорожное движение
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В ночь на 31 июля движение на улице Водопьянова будет ограничено
С часа ночи 30 июля и до пяти утра 31 июля будет остановлено движение по перекрёстку улиц Водопьянова, Меркулова и Папина. Рабочие предприятия  «Липецкгорсвет» проведу замену опор светофорного объекта. Планируется, сначала перекрыть полосы, по которым можно проехать в сторону Кольцевой площади, затем – по направлению к остановке «Дом художника».
 
Как пояснили в «Липецкгорсвете», такой временной отрезок выбран не случайно - в эти часы дорожный трафик максимально снижен. Для демонтажа П-образных металлических опор быдет использована спецтехника управления благоустройства - кран-манипулятор, машины перекрытия и автовышки. 
 
На улице Водопьянова в этом году не только заменили все опоры светофоров, но и установили новые объекты. Светофор вызывного типа появился в районе Кольцевой площади. Желтый предупреждающий маячок смонтировали рядом с улицей Петра Смородина.
 
Замена опор – лишь один из видов работ, которые выполняют на улице Водопьянова. Ремонт магистрали ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
317
#дорожное движение
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