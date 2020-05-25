Источником зловония оказался забитый животными отходами городской коллектор

Жители улицы Ковалёва жалуются на неприятные ароматы и вонючую речку.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Ковалева (район Сокола). Их беспокоит зловоние от ручья, который протек вдоль проезжей части. Случившееся они называют экологической катастрофой.



Как сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, о случившемся ведомству известно. Источник неприятного запаха уже установлен – самотечный коллектор.



- Со стороны управления проведены надзорные мероприятия, в результате установлен источник, который подлежит федеральному надзору со стороны Росприроднадзора. Соответствующая информация направлена в Росприроднадзор для принятия мер, - сообщили в региональном управлении экологии.



- Коллектор не находится в эксплуатационном ведении АО «ЛГЭК», но сотрудники компании оперативно устранили засор, - рассказали нам в городской энергетической компании.



В «ЛГЭКе» уточняют, что причиной засора коллектора стал сброс отходов мясоперерабатывающего предприятия. И этот засор – не первый. Разговоры с администрацией предприятия не помогают.



- На улице Ковалева произошел засор самотечного коллектора, спровоцированный деятельностью предприятия, расположенного по адресу ул. Ковалева, 115а. Организация периодически сбрасывает в канализацию запрещённые стоки (жиры и прочие отходы мясоперерабатывающей продукции) и оказывает негативное воздействие на систему водоотведения. Неоднократно предпринимались попытки ограничить приём стоков от этого предприятия. С начала года было 15 подобных аварий, и они будут повторяться, пока собственник коллектора не обеспечит надлежащую его эксплуатацию, - отмечают в «ЛГЭКе».

