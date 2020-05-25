Общество

40 минут назад

Источником зловония оказался забитый животными отходами городской коллектор

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#вонь #коллектор

Жители улицы Ковалёва жалуются на неприятные ароматы и вонючую речку.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Ковалева (район Сокола). Их беспокоит зловоние от ручья, который протек вдоль проезжей части. Случившееся они называют экологической катастрофой.

Как сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, о случившемся ведомству известно. Источник неприятного запаха уже установлен – самотечный коллектор.

- Со стороны управления проведены надзорные мероприятия, в результате установлен источник, который подлежит федеральному надзору со стороны Росприроднадзора. Соответствующая информация направлена в Росприроднадзор для принятия мер, - сообщили в региональном управлении экологии.

- Коллектор не находится в эксплуатационном ведении АО «ЛГЭК», но сотрудники компании оперативно устранили засор, - рассказали нам в городской энергетической компании.

В «ЛГЭКе» уточняют, что причиной засора коллектора стал сброс отходов мясоперерабатывающего предприятия. И этот засор – не первый. Разговоры с администрацией предприятия не помогают.

- На улице Ковалева произошел засор самотечного коллектора, спровоцированный деятельностью предприятия, расположенного по адресу ул. Ковалева, 115а. Организация периодически сбрасывает в канализацию запрещённые стоки (жиры и прочие отходы мясоперерабатывающей продукции) и оказывает негативное воздействие на систему водоотведения. Неоднократно предпринимались попытки ограничить приём стоков от этого предприятия. С начала года было 15 подобных аварий, и они будут повторяться, пока собственник коллектора не обеспечит надлежащую его эксплуатацию, - отмечают в «ЛГЭКе».
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#вонь #коллектор

Комментарии (4)

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Липецкрыба?

7 минут назад
Кто знает
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Влад

19 минут назад
Природоохранного прокурора Чурсина нужно на них натравить!
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игорь михайлович

25 минут назад
А что закрыть это зловоние не под силу ни администрации, на Роспотребнадзору? Наверняка у этого вонючего предприятия столько нарушений , от санитарно защитной зоны до качества стоков , что ни в один чемодан не влезут.
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Что за производитель

32 минуты назад
Мясной продукции,кто знает?Бойкотировать его и не покупать его продукцию из принципа.
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