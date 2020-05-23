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13 минут назад

Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами

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Склад с оружием нашли в Новосибирской области, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах. Связанный с силовиками анонимный телеграм-канал утверждает, что речь может идти о подпольной мастерской.

«В Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельнось подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов», — говорится в телеграм-канале «Силовики» (орфография сохранена).

Канал опубликовал фото и видео изъятого оружия и утверждает, что найдено пять пулеметов, 16 автоматов, 32 винтовки, три гранатомета, 30 гранат, 47 пистолетов и патроны.

В УФСБ по Новосибирской области отказались от комментариев. Источник Тайги.инфо в правоохранительных органах подтвердил, что склад оружия был найден, но предположил, что официальных сообщений может долго не быть, потому что обычно в таких случаях проверяют, боевое ли оружие.

Место находки пока неизвестно, сообщает tayga.info

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