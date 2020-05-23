13 минут назад
Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами
Склад с оружием нашли в Новосибирской области, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах. Связанный с силовиками анонимный телеграм-канал утверждает, что речь может идти о подпольной мастерской.
Канал опубликовал фото и видео изъятого оружия и утверждает, что найдено пять пулеметов, 16 автоматов, 32 винтовки, три гранатомета, 30 гранат, 47 пистолетов и патроны.
В УФСБ по Новосибирской области отказались от комментариев. Источник Тайги.инфо в правоохранительных органах подтвердил, что склад оружия был найден, но предположил, что официальных сообщений может долго не быть, потому что обычно в таких случаях проверяют, боевое ли оружие.
Место находки пока неизвестно, сообщает tayga.info