Общество

сегодня, 09:59

Лимон и имбирь в Липецке вернулись к докоронавирусным ценам

6 947
#цена #лимон #имбирь #коронавирус
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Лимон и имбирь в Липецке вернулись к докоронавирусным ценам

Управление Федеральной антимонопольной службы объяснило, почему стоимость этих продуктов резко увеличилась. Причина – ажиотажный спрос и ограниченное предложение.

Внутренний рынок лимонов практически полностью зависит от импортных поставок. Учитывая, что на конкурентных рынках цены формируются исходя из предложения товара и потребительского спроса, повышение цен на лимоны вызвано снижением их предложений в связи с ограничениями, введенными со стороны стран-импортеров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также существенным кратковременным повышением спроса, сообщает управление ФАС по Липецкой области. Ажиотажный спрос на лимон и имбирь в Липецкой области наблюдался в начале апреля. Тогда цены на эти продукты взлетели в десятки раз.

- Сегодня в торговых сетях на территории Липецка цена на лимоны составляет от 169 руб/кг. Аналогичная ситуация с имбирем: учитывая, что на конкурентных рынках цены формируются исходя из предложения товара и потребительского спроса, повышение цен на имбирь было вызвано снижением его предложения в связи с ограничениями, введенными со стороны стран-импортеров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также одновременным существенным повышением спроса на него, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев. Сегодня в торговых сетях на территории Липецка цена на имбирь составляет от 149,90 руб/кг, - уточняет в сообщении антимонопольщиков.

Кроме того, липецкие антимонопольщики исследовали изменение стоимости социально-значимых товаров. По их данным, цены на такие продукты как свинина и говядина, молоко, хлеб, масло подсолнечное не изменились с конца марта.

- Небольшой рост цен на отдельные продукты был зафиксирован в преддверии Пасхи.Мы выяснили, данная ситуация вызвана увеличением спроса и ограничением объемов предложенного товара, сейчас ситуация стабилизировалась. После 20 апреля мы наблюдаем снижение цен на муку, яйцо, мясо птицы. Так, например, в сетях средняя стоимость десятка яиц 1 сорта на эту дату составила 60,05 рублей, позднее изменилась до 52,9 рублей. Один килограмм тушки кур со сроком годности менее 10 дней стоил 119,4 руб., по состоянию на 18 мая – уже 99,9 руб. Позитивную тенденцию демонстрируют цены на помидоры и огурцы, капусту свежего урожая. Вместе с тем мы сейчас внимательно изучаем цены на лимоны, гречку и сахар. Кроме того, ФАС России проводит расследование по признакам картельного сговора на товарном рынке сахара, - отмечают антимонопольщики.


Липецкое УФАС России продолжает проводить ежедневный мониторинг и контроль за ценами на социально значимые товары и продукты питания путем непосредственной фиксации цен в магазинах сетевой торговли в целях выявления возможного нарушения антимонопольного законодательства.При обнаружении значительных изменений цен, как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков, Липецкое УФАС России проводит анализ обоснованности таких изменений путем запросов информации. Если окажется, что для повышения цен экономических причин нет, а действия магазинов/поставщиков обусловлены антиконкурентным соглашением, будут приняты меры.
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#цена #лимон #имбирь #коронавирус
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Комментарии (6)

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ужас

13 минут назад
Во славу бизнесу!
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Мужик

21 минуту назад
Вон опять попёрло, сейчас все вырастет в цене!
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Лена

37 минут назад
Вчера в Пятерочке купила один лимон за 50 руб.- 1кг. стоит 250 руб.
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Местный

40 минут назад
а гречка и туалетная бумага?
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Боцман

47 минут назад
Пускай борыги своё гнильё сами жрут !
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А что про гречку скажите

сегодня, 10:08
то то
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