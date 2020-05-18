Война с вирусом: мировой экономике предсказан коллапс, коронавирус подавили лекарством против гепатита

Для подавления коронавируса медики испытали средство против гепатита. Карантин в Китае помог очистить воздух и сохранить жизни 12 тысячам человек с различными заболеваниями кроме COVID-19. Коронавирусные ограничения могут привести к коллапсу мировой экономики, прогнозируют некоторые эксперты. Пятая часть кинотеатров России может не дожить до открытия.

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По данным Роспотребнадзора, на утро 18 мая в мире зафиксированы 4 797 892 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 81 508 человек.Погибли от коронавируса 316 853 человека, полностью вылечились – 1 863 378 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,52 миллиона зараженных. В пяти странах отмечается более двухсот тысяч случаев – это Россия, Испания, Великобритания, Бразилия, Италия. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране. К этому порогу приближаются Индия и Перу, где больше 90 тысяч случаев заражения.В России за последние сутки зафиксировано 8 926 заболевших в 81 регионе. Всего на территории страны 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 70 209 человек. 2722 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 54 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1240 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 318 человек выздоровели, 4 умерли, 918 - находятся на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 43 месте.Синтетический интерферон альфа-2, который используют для лечения гепатита и рака, помог быстрее выздороветь и пациентам с коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование провели ученые из Китая и Канады, о его итогах пишет научный журнал Frontiers in Immunology. Препарат проверили на 77 госпитализированных в Уханьскую больницу с 16 января по 20 февраля 2020. Медики использовали особенность сигнальных белков иммунной системы – интерферонов, которые первыми обороняют организм от вирусов. Некоторые из вирусов научились противостоять ответу обычного белка, но синтетический интерферон способен подавить такой эффект. Оказалось, что синтетический интерферон альфа-2 сократил период присутствия SARS-CoV-2 в организме на неделю. Обычно вирус сохранялся на протяжении примерно 20 дней. Однако сейчас результаты эксперимента требуют расширенного исследования.Карантин, который установили в Китае из-за пандемии, привел к снижению выбросов и очищению воздуха. В результате удалось предотвратить несколько тысяч смертей, обусловленных загрязнением атмосферы. Об этом сообщает журнал Lancet Planetary Health. Так, уровень диоксида азота снизился на 37%, количество мелких твердых частиц (пыль, пыльца, сажа, дым) на 30%. Резкое понижение уровня загрязнения атмосферы в Китае подтвердили и спутниковые снимки NASA. Благодаря этому преждевременной смерти смогли избежать больше 12 тысяч человек: около двух третей неслучившихся приходилось на предотвращенные сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и инсульт) и хроническая обструктивная болезнь легких.Медики в Нигерии проверят травяную смесь, которую в соседнем государстве Гвинее-Бирсау представили как лекарство от коронавируса. Поручение о проведении исследования дал президент Нигерии Махаммаду Бухари, сообщает пресс-служба главы государства. Эту смесь из полыни и местных трав передал нигерийскому главе президент Гвинеи-Бирсау Умару Сиссоку Эмбало. Однако использовать подарок без одобрения медиков глава Нигерии отказался.Если в ближайшее время люди не смогут из карантина выйти на работу, то коллапс в мировой экономике окажется реальным сценарием Такое мнение выразил американский венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк. Вынужденная остановка целых отраслей негативно влияет на экономику – это воздействие накапливается и грозит перерасти в серьезный кризис. «Из-за общей ситуации многие компании обнулят и обесценят свои активы, из-за чего могут вырасти задолженности, размер которых будет зависеть от отрасли. И если ограничения продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде», - приводит слова эксперта агентство РИА Новости. Ситуация дополнительно осложняется несколькими факторами: разными по характеру мерами поддержки в странах и прежним, устаревшим сегодня, подходом к ведению дел - финансовая сфера управляется из расчета к постоянному доступу к капиталу, без формирования резервов. Первыми после приостановки откроются промышленные предприятия – здесь легче контролировать условия труда, что снижает вероятность распространения инфекции. Сфере услуг терпеть карантин придется дольше. Также эксперт отметил усталость населения от мер карантина и готовность взять на себя некоторые риски.Почти 600 тысяч жителей Австралии остались в апреле без работы из-за карантинных ограничений, сообщает австралийское статистическое бюро (ABS). Уровень безработицы при этом увеличился на 1 процентный пункт и составил 6,2%. Это апрельское падение занятости оказалось самым сильным с 1978 года, когда статистическое управление стало собирать ежемесячные данные. В целом в апреле с рынка труда ушли или стали работать меньше часов около 2,7 миллиона человек, а их рабочее время сократилось в среднем на 9,2%.Около 50 миллиардов рублей могут потерять российские кинотеатры по итогам года из-за коронавирусных ограничений, а 20% кинотеатров могут не дожить до открытия, сообщил глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Такие убытки в отрасли прогнозируют, если кинотеатры все-таки откроются к концу лета. Часть потерь приходятся на потери кассовых сборов от проката фильмов – сегодня они составляют около 40 миллиардов рублей, и половину этой суммы получают кинотеатры. Еще около 20 миллиардов – это продажа попкорна и газировки, 10 миллиардов – это траты на персонал, коммунальные платежи и аренду.Сотрудники бельгийской больницы Сен-Пьер устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Уилмес, повернувшись к ней спинами – чиновница приехала поддержать персонал учреждения. Видеозапись и подробности инцидента публикует бельгийский канал RTBF. Более сотни работников больницы выстроились вдоль дороги у больницы и демонстративно отворачивались спиной, когда приближался кортеж министра. Таким образом врачи и медсестры выразили недовольство действиями властей в условиях пандемии коронавируса – в том числе отсутствием повышенных зарплат и премий за два месяца работы во время пандемии. Медикам также пришлось не по вкусу требование правительства к медперсоналу обязательно работать сверхурочно, если в этом есть необходимость - последние недели были для персонала очень тяжелыми, они и так работали сверхурочно, а потому принудительные меры вызывают только раздражение. «Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — сказала журналистам одна из медсестер. Глава правительства, пообщавшись с персоналом, пообещала принять меры для их финансовой и психологической поддержки, но этот вопрос вот уже более месяца, как завис в коридорах власти.Провал, который обнажил семь древних плит из травертина почти двухтысячелетней давности – часть тротуара времен Римской империи, неожиданно открылся на площади перед Пантеоном в Риме, сообщает издание Live Science. Провал имеет ширину 1 метр и глубину около 2,5 метров. Плиты вытесали примерно в то же время, когда был построен Пантеон (с 27 г. до н.э по 25 г. до н.э.). То, что они сохранились, удивительно: Пантеон и площадь были полностью перестроены где-то между 118 и 128 г. н.э, а затем территорию дополнительно меняли в начале третьего века. К счастью, никто не пострадал, когда прямо на улице образовался провал - обычно переполненная площадь была пуста из-за карантина. Однако подобные воронки становятся все более распространенной проблемой. За последние сто лет в Риме ежегодно происходили около 30 подобных разрушений, но с 2009 года их число стало увеличиваться, сообщает итальянское новостное издание The Lokal. Например, в 2018 году в городе насчитывались рекордные 175 провалов, а в 2019 году их было около 100. Подобные воронки, по мнению исследователей, образуются на месте древних искусственных полостей - карьеров, туннелей и катакомб. «Самым чувствительным районом является восточный Рим, где материалы добывались в древние времена», - рассказала геолог Стефания Нисио, работающая над составлением карты воронок. Власти Рима сообщали о масштабном ремонте улиц в 2018 году, который помог бы решить в числе прочего проблему с провалами. Пока же воронки могут продолжать раскрывать древнюю архитектуру и артефакты.В одном из казино Флориды представили «социально удаленный» покерный стол для безопасной игры, сообщает портал poker.ru. Из-за запрета на массовые мероприятия игорный бизнес страдает вместе с другими отраслями, и владельцы казино ищут способы сделать игры максимально безопасными. «Социально удаленный» «антивирусный» стол опробовали в одном из казино Флориды. По своей конструкции он ничем не отличается от обычного стола для игры, за исключением множественных плексигласовых перегородок, отделяющих игроков от стола, дилера и вдобавок друг от друга. По замыслу разработчиков защитный экран предотвратит попадание вируса за покерный стол, а боковые панели позволят свободно общаться с другими игроками.Сами игроки встретили новинку насмешками. Часть из них считает, что эта установка убивает удовольствие от игры.

Во Франции церковную службу провели в автомобилях

Богослужение в новом формате провели в коммуне Шалон-ан-Шампань на востоке Франции – во время церковной службы прихожане из-за эпидемиологической ситуации находились в автомобилях, сообщает телеканал France 3. Перед тем, как провести богослужение, местная епархия обсудила мероприятие с префектом, для общения с прихожанами разработали санитарный протокол. Всего на службу приехали около 220 автомобилей. В машине могли находиться только члены одной семьи, проживающие вместе, брать попутчиков на службу было запрещено. Служба транслировалась по радио. Желающие также могли причаститься: для этого нужно было включить аварийные огни, священники подходили в масках и перчатках. Обязательным условием для причастия было наличие в автомобиле дезинфицирующего геля для рук.

В Японии все популярнее становятся защитные маски с этническими узорами древней народности айнов. Эти традиционные узоры по мнению представителей японского этнического меньшинства способны защищать от болезней, в том числе и от коронавируса. Так это, или нет, но группа швей в префектуре Хоккайдо уже получила заказ на 1,2 тысячи масок, сообщает вещательный канал nhk.or.jp. Еще одна японская компания запустила производство масок с охлаждающим эффектом – по мнению разработчиков это поможет людям пережить предстоящую жару с максимальным комфортом, сохранив при том защиту от коронавируса. В тканевой маске предусмотрели два кармана для пакетов с охлаждающим хладагентом. Его действие может сохраняться до 90 минут.Винодельня на Канарах выставила на аукцион раритетное вино 1881 года – деньги от продажи пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщает портал noticia.ru. Таким образом старейшая винодельня на Канарских островах присоединилась к акции #JuntosSaldremos, в рамках которой собираются пожертвования на борьбу с коронавирусом. На аукцион она выставила одну из жемчужин своей коллекции - мальвазию 1881 года. Стартовая цена бутылки — 4500 евро. Сегодня в погребах хранится мальвазия урожая 1881 года в двух вариантах: сухое и сладкое. Эти вина не продаются. Они служат украшением коллекции и являются частью истории испанского виноделия. Но случаются исключения. Например, в 2013 году три бутылки достали для одного из кулинарных проектов.