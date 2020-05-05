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Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, сообщает Газета.ру. При этом, освободившиеся в 2020 году средства, предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.
Такое решение было принято для поддержки регионов: эти меры помогут обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях кризисной ситуации в социально-экономическом секторе.
В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, сообщает Газета.ру. При этом, освободившиеся в 2020 году средства, предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.
Такое решение было принято для поддержки регионов: эти меры помогут обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях кризисной ситуации в социально-экономическом секторе.