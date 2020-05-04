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сегодня, 15:05
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» с момента начала регистрации получили уже более 600 тысяч заявок на участие. Столько желающих присоединилось к виртуальному шествию за неделю. Об этом сообщает «Лента.ру».
Теперь принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.
Из полученной базы материалов будет сформирован видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.
Трансляция виртуального шествия состоится 9 мая. Планируется, что ее покажут на медиаэкранах по всей России, на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press), и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме того, трансляция должна пройти на телеканалах СТС и «Победа», на площадках онлайн-кинотеатров Okko и «Море.тв», а также на различных онлайн-платформах.
Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.
Теперь принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.
Из полученной базы материалов будет сформирован видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.
Трансляция виртуального шествия состоится 9 мая. Планируется, что ее покажут на медиаэкранах по всей России, на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press), и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме того, трансляция должна пройти на телеканалах СТС и «Победа», на площадках онлайн-кинотеатров Okko и «Море.тв», а также на различных онлайн-платформах.
Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.