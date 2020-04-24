Индекс самоизоляции идет вниз

На улицах Липецка день ото дня все больше и больше людей.

Сервис «Яндекса» оценил соблюдение режима самоизоляции в Липецке в четверг, 23 апреля, в 2,7 балла. По этому показателю Липецк все больше увязает в красной зоне высокого риска распространения коронавирусной инфекции. Еще вчера индекс самоизоляции в Липецке равнялся 2,8, а в понедельник – 2,9 баллам. В Ельце индекс самоизоляции с начала недели колеблется в пределах 3,2 – 2,9 баллов.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.