Общество

24 минуты назад

Индекс самоизоляции идет вниз

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#самоизоляция #индекс #сидимдома
Индекс самоизоляции идет вниз

На улицах Липецка день ото дня все больше и больше людей.

Сервис «Яндекса» оценил соблюдение режима самоизоляции в Липецке в четверг, 23 апреля, в 2,7 балла. По этому показателю Липецк все больше увязает в красной зоне высокого риска распространения коронавирусной инфекции. Еще вчера индекс самоизоляции в Липецке равнялся 2,8, а в понедельник – 2,9 баллам. В Ельце индекс самоизоляции с начала недели колеблется в пределах 3,2 – 2,9 баллов.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
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#самоизоляция #индекс #сидимдома

Комментарии (4)

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Цветик (поэт)

6 минут назад
"Индекс идет вниз". Не тот чиновник пошел. Вот раньше как говаривали? "Спад пошел в гору!".
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Doc

10 минут назад
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Ааааа

12 минут назад
Сидеть дома голодным что ли ????
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Маруся

17 минут назад
А что сидеть то. С понедельника все вообще высыпят на улицу. Режим то ослабили!!!
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