Неустойчивая погода не позволяет отключить отопление в домах липчан

Администрация Липецка действует в соответствии с нормативными документами, в которых прописаны условия прекращения отопительного сезона.

Пользователи чатов «Яндекс.Район» из Липецка задаются вопросом, когда же в жилых домах города отключат отопление. Множество откликов собрал пост пользователя «Тася».



- Почему не отключают отопление? Сидим в замкнутом пространстве, нет возможности подышать свежим воздухом. Да еще и отопление шарашат изо всех имеющихся мощностей. <…>И специально жарят нас, чтоб счета побольше выдвинуть. Решение об отключении отопления должны принять в мэрии. Вот если бы мэрия приняла решение, что услуги, особенно, ненужные, в период пандемии будут предоставляться самоизолировавшимся гражданам за счет поставщика, давно бы решили, что мы не замёрзли, и выключили бы его. Или хотя бы поставляли по минимуму. А не заставляли бы нас задыхаться, чтобы бабла побольше срубить, - уверена липчанка.



В мэрии Липецка понимают, что вопрос с отоплением злободневный, но завершить отопительный сезон не позволяет погода.



- В соответствии с постановлением правительства, регламентирующим условия начала и завершения отопительного сезона, среднесуточная температура воздуха в городе должна на протяжении пяти суток не опускаться ниже +8С. Пока таких температурных показателей нет. Как только погода позволит, отопление будет отключено, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.