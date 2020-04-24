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Неустойчивая погода не позволяет отключить отопление в домах липчан

36 2432
#отопление #погода #температура
2
Неустойчивая погода не позволяет отключить отопление в домах липчан

Администрация Липецка действует в соответствии с нормативными документами, в которых прописаны условия прекращения отопительного сезона.

Пользователи чатов «Яндекс.Район» из Липецка задаются вопросом, когда же в жилых домах города отключат отопление. Множество откликов собрал пост пользователя «Тася».

- Почему не отключают отопление? Сидим в замкнутом пространстве, нет возможности подышать свежим воздухом. Да еще и отопление шарашат изо всех имеющихся мощностей. <…>И специально жарят нас, чтоб счета побольше выдвинуть. Решение об отключении отопления должны принять в мэрии. Вот если бы мэрия приняла решение, что услуги, особенно, ненужные, в период пандемии будут предоставляться самоизолировавшимся гражданам за счет поставщика, давно бы решили, что мы не замёрзли, и выключили бы его. Или хотя бы поставляли по минимуму. А не заставляли бы нас задыхаться, чтобы бабла побольше срубить, - уверена липчанка.

В мэрии Липецка понимают, что вопрос с отоплением злободневный, но завершить отопительный сезон не позволяет погода.

- В соответствии с постановлением правительства, регламентирующим условия начала и завершения отопительного сезона, среднесуточная температура воздуха в городе должна на протяжении пяти суток не опускаться ниже +8С. Пока таких температурных показателей нет. Как только погода позволит, отопление будет отключено, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
36 2432
#отопление #погода #температура
2

Комментарии (36)

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Байконур 2

1 минуту назад
Не понял?
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Лена

3 минуты назад
Спасибо что не отключили отопления в квартире комфортно находится
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Байконуру 2

7 минут назад
Байконур 2, часть: ПРОДАН очем нибудь говорит?
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Doc

8 минут назад
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Байконур 2

8 минут назад
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как гость

14 минут назад
И это правда., АТП, а не ОДПУ!
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Байконуру 2

14 минут назад
Байконур 2, 82
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Байконур 2

16 минут назад
Какой год, я тоже там был. На двойку за одеколоном ходили.
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Байконуру 2

20 минут назад
53 ЭТО МОЯ ПЛАЩАДКА РЯДОМ С 2
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60+

21 минуту назад
Я у себя 2 месяца как перекрыл последнюю батарею . Кухню и спальню вобще не открывал всю зиму а Квадрат дерёт по полной как буто унас зима как в Антарктиде . Администрация в доле .
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