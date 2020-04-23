«Жрать осталось дня на 2 и дальше денег нет»

В липецком сегменте Instagram расходится снимок анонимки, которую нашли под дворниками автомобиля. Автор объявления угрожает испортить машину.

Анонимное обращение к автомобилисту, как утверждают авторы постов, нашли в Липецке. На записке требование денег под угрозой испортить автомобиль и душещипательное признание автора. Дескать, на темные дела он идет не от скуки, а от безденежья.



- Если липчане столкнулись с подобными анонимными сообщениями, то им следует незамедлительно обратиться в полицию. Пока в отделениях полиции Липецкой области не зарегистрировано ни одного обращения, касающегося этой анонимки или подобных сообщений, но информация из соцсетей проверяется, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - В действиях автора записки формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы и крупные штрафы.



К слову, в полиции не уверены, что листовку нашли именно в Липецке. Снимок с листовкой может быть старым фейком, шуткой или же его сделали в другом городе.



Позже такая же фотография появилась на портале «ЯПлакал». Автор поста сообщает, что нашел записку на юге Москвы. В комментариях к посту откликнулись те, кто утверждает, что аналогичные записки встречали еще пять лет назад. По номеру карты, указанной в анонимке, посетители портала вычислили, что она выдана онлайн-банком в России. Снимки с этой листовкой кочуют и по сетевым сегментам многих городов страны.

