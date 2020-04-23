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«Жрать осталось дня на 2 и дальше денег нет»

22 6026
#вымогательство
2
«Жрать осталось дня на 2 и дальше денег нет»

В липецком сегменте Instagram расходится снимок анонимки, которую нашли под дворниками автомобиля. Автор объявления угрожает испортить машину.

Анонимное обращение к автомобилисту, как утверждают авторы постов, нашли в Липецке. На записке требование денег под угрозой испортить автомобиль и душещипательное признание автора. Дескать, на темные дела он идет не от скуки, а от безденежья.

- Если липчане столкнулись с подобными анонимными сообщениями, то им следует незамедлительно обратиться в полицию. Пока в отделениях полиции Липецкой области не зарегистрировано ни одного обращения, касающегося этой анонимки или подобных сообщений, но информация из соцсетей проверяется,  - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - В действиях автора записки формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы и крупные штрафы.

К слову, в полиции не уверены, что листовку нашли именно в Липецке. Снимок с листовкой может быть старым фейком, шуткой или же его сделали в другом городе.

Позже такая же фотография появилась на портале «ЯПлакал». Автор поста сообщает, что нашел записку на юге Москвы. В комментариях к посту откликнулись те, кто утверждает, что аналогичные записки встречали еще пять лет назад. По номеру карты, указанной в анонимке, посетители портала вычислили, что она выдана онлайн-банком в России. Снимки с этой листовкой кочуют и по сетевым сегментам многих городов страны.
22 6026
#вымогательство
2

Комментарии (22)

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Гость

2 минуты назад
.. это автовладелец виноват что у тебя денег нет?
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слава

3 минуты назад
Это не в Липецке было. И хватит удалять мой коммент. Хайпожоры.
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Армэн

4 минуты назад
Законопроект, тебя мусара кожанным шприцом с белым повидлом накажут без патронов,
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МестныйЯ

6 минут назад
слава, так это привычное поведение "желтого" ресурса, коим и является Огород48))
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...

9 минут назад
а если действительно жрать нечего то тогда что???
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Татьяна

13 минут назад
Этих уродов ,которые пишут угрозы,надо сажать без Суда !!!
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Гость

19 минут назад
Тимофей, теперь полицаи могут стрелять при малейшей опасности., законопроект уже одобрен
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косоглазый Пучек с Тракторного косил от армии

21 минуту назад
надо попробовать а то деньги кончаются на само деле. И зачем я ссался и косил от армии
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Гость

23 минуты назад
Нужно быть дол.....бом чтобы перевести свои деньги какому-то ЧЕРТУ!
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Антисоветчик

26 минут назад
К сожалению это не фейк, это реальность. Когда нет, денег, первое что приходит на ум, разгрузить пару автомобилей стоящих в соседнем дворе. Аккумуляторы, колёса, всё что в салоне. Мы это уже проходили в 90-х. Поэтому тем у кого есть гараж, я бы рекомендовал им воспользоватся. До конца карантина ещё много времени.
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