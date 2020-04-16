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сегодня, 12:46

Коронавирус из Липецка попал в Пермь

8 3790
#коронавирус #сидимдома
Коронавирус из Липецка попал в Пермь

Из 18 новых выявленных случаев в Прикамье, один оказался "импортным" - липецким

Как  сообщает пермский Минздрав, за сутки в крае выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один заразившийся приехал из Липецка. Местный ли он житель или липчанин, в краевом Минздраве не уточняют.

В Пермском крае ситуация с коронавирусной инфекцией тяжелее чем в Липецкой области. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье увеличилось до 132, на лечении 110 человек. За время распространения инфекции в регионе 19 человек выздоровели, 3 скончалось. Сейчас на «карантине» дома находится 1825 жителей. В Липецкой области с момента начала эпидемии  выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении, летальных исходов нет.
8 3790
#коронавирус #сидимдома

Комментарии (8)

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Владимир

8 минут назад
Город. 48 ,население Пермского края 2млн. 600 тысяч жителей, Липецкой области 1 млн.140 чел.У них 132 ,у нас 96 человек заболевших...Как Вы оценили,что у них ситуация тяжелее?и при этом у них не вводят штрафы и смс -не ограничивают права людей как в Липецкой!!!
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Гость

8 минут назад
Георгиевич, держи ситуацию на контроле, у нас должно быть меньше всего заболевших по России. Изолируйте туристов и цифра будет только уменьшатся.
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Нет, они в десны !

сегодня, 13:16
Интересно, А теперь по людям !.
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Интересно

сегодня, 13:13
А Уваркину замшу,изолировали?,которая из Москвы приперлась.
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Coronavirus

сегодня, 13:11
Я погуляю, да ещё в москалию вернусь, по полной !.
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Артамонов всех приезжих в обсервацию на 14 дн

сегодня, 13:09
Пока будет это матание туда сюда, без итого отсечения в отдельные боксы всех приезжих вирус невозможно будет остановить. Темболее он как описывают может проходить в лёгкой форме и больной даже мог об этом и незнать.
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ай

сегодня, 13:01
ну и что, что он приехал из Липецка? А до этого он где был?
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Гость

сегодня, 13:00
Не может быть. Он только в Москве. Сами же писали город 48.
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