Общество
сегодня, 12:46
Коронавирус из Липецка попал в Пермь
8 3790
Из 18 новых выявленных случаев в Прикамье, один оказался "импортным" - липецким
Как сообщает пермский Минздрав, за сутки в крае выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один заразившийся приехал из Липецка. Местный ли он житель или липчанин, в краевом Минздраве не уточняют.
В Пермском крае ситуация с коронавирусной инфекцией тяжелее чем в Липецкой области. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье увеличилось до 132, на лечении 110 человек. За время распространения инфекции в регионе 19 человек выздоровели, 3 скончалось. Сейчас на «карантине» дома находится 1825 жителей. В Липецкой области с момента начала эпидемии выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении, летальных исходов нет.
Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один заразившийся приехал из Липецка. Местный ли он житель или липчанин, в краевом Минздраве не уточняют.
В Пермском крае ситуация с коронавирусной инфекцией тяжелее чем в Липецкой области. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье увеличилось до 132, на лечении 110 человек. За время распространения инфекции в регионе 19 человек выздоровели, 3 скончалось. Сейчас на «карантине» дома находится 1825 жителей. В Липецкой области с момента начала эпидемии выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении, летальных исходов нет.
8 3790
Владимир
Гость
Нет, они в десны !
Интересно
Coronavirus
Артамонов всех приезжих в обсервацию на 14 дн
ай
Гость