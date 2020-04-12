Липчане обогатили мошенников на 164`000 рублей

Жители региона верят «банковским работникам» и продавцам.

25 марта в УМВД России по Липецку 63-летняя гражданка сообщила о том, что неизвестные лица под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковской карты завладели денежными средства потерпевшей в сумме 48 828 рублей. Сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Аналогичные заявления поступили 8 апреля в территориальные отделы полиции УМВД России по Липецку от 23-летней липчанки, которая перечислила мошенникам 90 000 рублей и от 18-летней липчанки, которая передала в руки мошенников 7 244 рубля.



В ОП № 4 УМВД России по Липецку поступило заявление от 47-летнего гражданина. Потерпевший сообщил о том, что через сайт объявлений в Интернете неизвестные завладели его денежными средствами в сумме 5 500 рублей под предлогом продажи детской куклы. Аналогичное заявление поступило в ОП № 3 УМВД России по Липецку от 44-летней липчанки, которая перевела денежные средства в сумме 13 199 рублей в счет оплаты товаров, которые она хотела приобрести по объявлению, размещенному в Сети.



- По всем фактам противоправных деяний возбуждены уголовные дела. Проводится следствие, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. – В отличие от реально работающих интернет-магазинов продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, покупатель не получает оплаченный заказ, а продавец, как правило, просто перестает отвечать на звонки. Если вам позвонили на сотовый телефон и сообщили о блокировании вашей банковской карты, пополнении баланса или несанкционированном списании денежных средств – незамедлительно свяжитесь со службой безопасности вашего банка и уточните информацию. Если вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или позвоните по телефонам 02 (102), 112.

