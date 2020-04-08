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В Липецкой области сухо и до +18

2 464
#потепление
В Липецкой области сухо и до +18

9 апреля Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. 10 апреля через территорию региона с запада на восток пройдет атмосферный фронт: пройдут дожди местами с грозой и порывами ветра до 18 м/сек. 11 апреля Липецкая область окажется за холодным фронтом, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 апреля - 8-10 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 11 апреля – 4-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность,  без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.  

День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза. 
2 464
#потепление

Комментарии (2)

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ахаха

31 минуту назад
valerafromsplus, а у тебя не стояк?
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valerafromsplus

50 минут назад
У мужика на фото вело-оргазм.
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