сегодня, 17:02
Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки
Пять сигналов о гуляющих и играющих на улице группах подростков приняли от липчан во вторник 7 апреля операторы системы «112».
- К сожалению, с момента закрытия школ города на карантин с 11 марта сообщения от жителей такого рода регулярно поступают на единый телефон службы спасения, отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – Настоятельно призываем родителей усилить контроль за детьми: необдуманными действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.
молодой тупняк
русь
молодой тупняк
1111
Мужик
Что дальше?
Яжтожемать
Сколько же стукачей?!.
Перри Мейсон