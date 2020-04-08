Общество

сегодня, 17:02

Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки

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#самоизоляция
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Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки

Пять сигналов о гуляющих и играющих на улице группах подростков приняли от липчан во вторник 7 апреля операторы системы «112».  

Несмотря на действующий запрет не покидать квартиры, ребята играли на стадионах школы №50 по улице улице Звёздной и военного городка, гоняли мяч во дворе по улице Монтажной в Сырском Руднике, собирались в компании и шумели в подъезде на улице 50 лет НЛМК.  А в центре города и вовсе совершали экстремальное путешествие по крыше шестнадцатиэтажного дома на улице Балмочных. Вся поступившая операторам системы «112» информация  передана в полицию.

- К сожалению, с момента закрытия школ города на карантин с 11 марта  сообщения от жителей такого рода регулярно поступают  на единый телефон службы спасения, отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – Настоятельно призываем родителей усилить контроль за детьми: необдуманными действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.
9 1272
#самоизоляция
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Комментарии (9)

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молодой тупняк

2 минуты назад
русь, по закону их лупить нельзя, нужно чтоб они дигенератами выросли!
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русь

5 минут назад
Отлупить их розгами как следует !
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молодой тупняк

23 минуты назад
Да на этих крышах парапет не меньше метра + ограждение, нечаянно упасть почти невозможно, может из них отличные альпинисты получатся или монтажники-высотники!
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1111

32 минуты назад
ща один перенюхает, другой перекурит, третий шлепница с крыши и наянется чес, будут виноваты все кроме папаш с мамашами, все кто угодно, даже коронавирус только не они...
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Мужик

41 минуту назад
Ну и пусть лазеют,что такого то.
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Что дальше?

52 минуты назад
Сегодня встретились мне на ул. Филипченко, рядом с д/95, трое подростков 13 лет. Один в руках держит балончик с каким - то газом или ацетоном, чтобы нюхать, а другой вейпер курит вовсю.
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Яжтожемать

сегодня, 17:14
Конечно, по крышам это жестоко ((но вот то, что детям нужно двигаться и куда-то деть свою энергию-это точно. Победим корону, а потом будем лечить детей у неврологов и тд.
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Сколько же стукачей?!.

сегодня, 17:10
Это дети и будут они здоровыми ,только когда будут двигаться !.
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Перри Мейсон

сегодня, 17:06
Онижедети...
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