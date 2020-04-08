Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки

Пять сигналов о гуляющих и играющих на улице группах подростков приняли от липчан во вторник 7 апреля операторы системы «112».

Несмотря на действующий запрет не покидать квартиры, ребята играли на стадионах школы №50 по улице улице Звёздной и военного городка, гоняли мяч во дворе по улице Монтажной в Сырском Руднике, собирались в компании и шумели в подъезде на улице 50 лет НЛМК. А в центре города и вовсе совершали экстремальное путешествие по крыше шестнадцатиэтажного дома на улице Балмочных. Вся поступившая операторам системы «112» информация передана в полицию.



- К сожалению, с момента закрытия школ города на карантин с 11 марта сообщения от жителей такого рода регулярно поступают на единый телефон службы спасения, отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – Настоятельно призываем родителей усилить контроль за детьми: необдуманными действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.

