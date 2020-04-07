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Число обанкротившихся россиян выросло на 68%

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#банкротство
Число обанкротившихся россиян выросло на 68%
За январь–март этого года обанкротились 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Это следует из данных единого федерального реестра «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия».  

За год количество банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 68% и на конец марта составило 22,4 тыс. С момента введения института личного банкротства (октябрь 2015 года) число граждан, которые не в состоянии платить по долгам, увеличилось в восемь раз. 

В I квартале 2020 года в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва — 1,4 тыс. (+40,5%), Московская область — 1,3 тыс. (+64,2%) и Краснодарский край — 1,2 тыс. (+117,8%). Подавляющую часть процедур, а именно 93%, инициировали сами должники. 

По их словам, в 2021 году стоит ждать всплеска банкротств как среди населения, так и среди бизнеса, он будет вызван текущим экономическим кризисом. 
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#банкротство

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