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19 минут назад
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского
Российским правоохранителям удалось добиться экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского из Польши.
Там его задержали еще в марте прошлого года после того, как он был объявлен в международный розыск. Вишневскому вменяют дачу взятки в размере 7 млн руб. в обмен на уступки со стороны кемеровских чиновников, которые «не обратили внимания» на нарушения в технике безопасности. сообщает Газета.ру.
По версии следствия, обвиняемый передал через своего представителя взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Они заключили мнимый договор об оказании услуг по проектированию. Деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании.В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
Впоследствии Вишневский скрылся от российских правоохранителей. Его объявили в международный розыск, после чего в марте прошлого года задержали на территории Польши. Затем российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
«Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания», — отметили в ведомстве, добавив, что российским правоохранителям удалось добиться окончательного решения о его выдаче. Пока экстрадированный Вишневский будет помещен на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.
Там его задержали еще в марте прошлого года после того, как он был объявлен в международный розыск. Вишневскому вменяют дачу взятки в размере 7 млн руб. в обмен на уступки со стороны кемеровских чиновников, которые «не обратили внимания» на нарушения в технике безопасности. сообщает Газета.ру.
По версии следствия, обвиняемый передал через своего представителя взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Они заключили мнимый договор об оказании услуг по проектированию. Деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании.В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
Впоследствии Вишневский скрылся от российских правоохранителей. Его объявили в международный розыск, после чего в марте прошлого года задержали на территории Польши. Затем российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
«Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания», — отметили в ведомстве, добавив, что российским правоохранителям удалось добиться окончательного решения о его выдаче. Пока экстрадированный Вишневский будет помещен на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.