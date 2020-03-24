Происшествия

сегодня, 17:12

Липчанка получила три года условного срока за телефонный терроризм

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#телефонный терроризм
Липчанка получила три года условного срока за телефонный терроризм

Вступил в силу приговор Советского районного суда Липецка в отношении 28-летней жительницы области, которая 22 ноября прошлого года из хулиганских побуждений несколько раз звонила с мобильного телефона на телефон Центра обработки вызовов системы «112» и сделала заведомо ложные сообщения о минировании жилого дома в переулке Рудный.

К дому прибыли сотрудники специальных служб, взрывные устройства они не нашли.

- Позже оперативники управлений ФСБ и МВД установили личность злоумышленницы и задержали ее. В дежурной части задержанная призналась, что совершать террористический акт не планировала, звонок на единый номер «112» осуществила в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Женщину обвинили в заведомо ложном сообщении об  акте терроризма. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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#телефонный терроризм

Комментарии (1)

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Судья

сегодня, 17:27
Таких наказывать надо только пожизненным сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!!!
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