Липчанка получила три года условного срока за телефонный терроризм

Вступил в силу приговор Советского районного суда Липецка в отношении 28-летней жительницы области, которая 22 ноября прошлого года из хулиганских побуждений несколько раз звонила с мобильного телефона на телефон Центра обработки вызовов системы «112» и сделала заведомо ложные сообщения о минировании жилого дома в переулке Рудный.

К дому прибыли сотрудники специальных служб, взрывные устройства они не нашли.



- Позже оперативники управлений ФСБ и МВД установили личность злоумышленницы и задержали ее. В дежурной части задержанная призналась, что совершать террористический акт не планировала, звонок на единый номер «112» осуществила в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Женщину обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



