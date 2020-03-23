В России
40 минут назад
Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта
Пассажиры устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине
Сотни российских туристов взяли штурмом выход из здания аэропорта Красноярска в связи с тем, что им слишком долго выдавали предписания о добровольном карантине. Об этом сообщает Московский Комссомолец.
Примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт в аэропорту Красноярска. Путешественники должны были получить постановления о карантине, о чем их предупредили еще на борту лайнера, однако на несколько сотен человек работали всего лишь три специалиста Роспотребнадзора. Другой причиной задержки стало то, что документы заполнялись вручную: за два часа было оформлено лишь 50 справок, а потом бланки вовсе закончились.
В результате у людей лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэропорта. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции. По словам очевидцев, многие туристы ушли, так и не дождавшись справок о карантине.
В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что 14-дневный карантин обязателен для всех россиян, которые прилетели из-за границы. Если по каким-то причинам пассажиры не успели получить постановление о самоизоляции, то им нужно позвонить по «горячей линии» ведомства – документы привезут на дом
Примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт в аэропорту Красноярска. Путешественники должны были получить постановления о карантине, о чем их предупредили еще на борту лайнера, однако на несколько сотен человек работали всего лишь три специалиста Роспотребнадзора. Другой причиной задержки стало то, что документы заполнялись вручную: за два часа было оформлено лишь 50 справок, а потом бланки вовсе закончились.
В результате у людей лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэропорта. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции. По словам очевидцев, многие туристы ушли, так и не дождавшись справок о карантине.
В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что 14-дневный карантин обязателен для всех россиян, которые прилетели из-за границы. Если по каким-то причинам пассажиры не успели получить постановление о самоизоляции, то им нужно позвонить по «горячей линии» ведомства – документы привезут на дом