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40 минут назад

Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта

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Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта

Пассажиры устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине

Сотни российских туристов взяли штурмом выход из здания аэропорта Красноярска в связи с тем, что им слишком долго выдавали предписания о добровольном карантине. Об этом сообщает Московский Комссомолец.

Примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт в аэропорту Красноярска. Путешественники должны были получить постановления о карантине, о чем их предупредили еще на борту лайнера, однако на несколько сотен человек работали всего лишь три специалиста Роспотребнадзора. Другой причиной задержки стало то, что документы заполнялись вручную: за два часа было оформлено лишь 50 справок, а потом бланки вовсе закончились.

В результате у людей лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэропорта. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции. По словам очевидцев, многие туристы ушли, так и не дождавшись справок о карантине.

В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что 14-дневный карантин обязателен для всех россиян, которые прилетели из-за границы. Если по каким-то причинам пассажиры не успели получить постановление о самоизоляции, то им нужно позвонить по «горячей линии» ведомства – документы привезут на дом
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