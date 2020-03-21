Происшествия

52 минуты назад

В Липецке горел автомобиль

4 717
#пожар #автомобиль
В Липецке горел автомобиль

Водитель потушил его сам

Сегодня вечером в ГУ МЧС России по липецкой области поступил вызов с улицы Теперика. Во дворе дома №1 загорелся «Пежо». Спасатели прибыли на место происшествия быстро, но к тому моменту водитель справился с огнем сам.

«Владелец машины. Воспользовался порошковым огнетушителем, и погасил огонь. Это еще раз хорошо говорит о том, как важно иметь первичные средства тушения огня»,  отметили в ГУ МЧС России по Липецкой области. 

Автомобиль от огня пострадал, но не сильно. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки.

4 717
#пожар #автомобиль

Комментарии (4)

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молодой тупняк

10 минут назад
Однако, молодец дал хорошую информацию, но мне кажется что и ты китаец тоже, зачем же ты переделываешь ихнее барахло, когда можно купить нормальную вещь и кустарно её не переделывать.
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Однако

23 минуты назад
пороховая бочка,ты видать тоже китаес.Но мазгов у тебя точно не более,чем у них.Попытайся подумать логически:любая жигулятина-пуста,как моя жизнь,в отличие от любой иностранки.Стеклоподъемники-то появились не во всех комплектациях,не говоря уж про датчики света,дождя или круиз-контроля.Это я к тому,что как раз с точностью до наоборот-больше всего в свои ластАчки суют китайский хлам как раз тазоводы и соответственно-погугли-сколько их загорается хоть бы у нас в городе.К чему ты пишешь про "инотазы"?К тому,что в этом конкретном случае это была иномарка?Ты точно китаес-туп,глуп и злопаметен.Иди крысу жри и имей свою "телку".
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пороховая бочка

31 минуту назад
китайская проаодка в инотазе непонятно где и кем сделанном
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Однако

31 минуту назад
не стоит все списывать на поджигателей и старую проводку.На днях у коллеги по работе тоже пошел дым и начало что-то гореть под торпедо,благо был рядом с машиной,откинул минус,все вроде обошлось.А когда начали смотреть,выяснилось,что дней пять назад он поменял лампочки подсветки и еще чего-то втюхал из китая.Их поделки я думаю не раз уже зажигали автомобили.Ничего эти чмошники делать не могут,кроме как размножаться,жрать крыс с панголинами и делать какую-то херню типа LED светильников или всяких там магнитол и пр. хлама.Я тоже когда-то покупал у них,но теперь-все до последней лампочки переделываю,довожу до ума.Те же светодиодные лампочки у них греются так,что в отсутствие отопления-от них можно греться!Поганая нация какая-то,репликанты.все подделывают,но все их-гавно!
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