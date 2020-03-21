В Липецке горел автомобиль

Водитель потушил его сам

Сегодня вечером в ГУ МЧС России по липецкой области поступил вызов с улицы Теперика. Во дворе дома №1 загорелся «Пежо». Спасатели прибыли на место происшествия быстро, но к тому моменту водитель справился с огнем сам.



«Владелец машины. Воспользовался порошковым огнетушителем, и погасил огонь. Это еще раз хорошо говорит о том, как важно иметь первичные средства тушения огня», отметили в ГУ МЧС России по Липецкой области.



Автомобиль от огня пострадал, но не сильно. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки.



