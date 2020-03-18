39 минут назад
Директора строительной фирмы обвиняют в невыплате зарплаты на 1,3 миллиона рублей
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
- Законные выплаты в общей сумме более 1,3 миллионов рублей не получили 16 жителей областного центра. При этом, как считает следствие, на счетах организации имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Кроме этого следствием предпринимаются меры для погашения задолженности.
Санкции статьи ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы сроком до 3 лет.
Объясните