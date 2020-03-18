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39 минут назад

Директора строительной фирмы обвиняют в невыплате зарплаты на 1,3 миллиона рублей

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#зарплата
Директора строительной фирмы обвиняют в невыплате зарплаты на 1,3 миллиона рублей

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. 

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве зданий, с октября 2018 года по май 2019 года не выплачивал зарплату своим работникам.

- Законные выплаты в общей сумме более 1,3 миллионов рублей не получили 16 жителей областного центра. При этом, как считает следствие, на счетах организации имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Кроме этого следствием предпринимаются меры для погашения задолженности.

Санкции статьи ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы сроком до 3 лет.
1 515
#зарплата

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19 минут назад
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