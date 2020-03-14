Последний матч сезона МХК «Липецк» проиграл без зрителей

Болельщиков не пускали на трибуны из-за карантина, а нашу команду не пустили в плей-офф соперники.

Заключительный матч МХК «Липецк» в сезоне прошёл без зрителей из-за карантина и закончился поражением нашей команды от ярославского «Локо-Юниора» - 0:1.

Впрочем, вряд ли болельщиков было бы много, даже если бы их приглашали в «Звездный». Ведь наша команда заранее лишилась шансов на выход в плей-офф и заключительную серию их трёх домашних матчей превратила, по сути, в товарищескую. Две встречи их трех прошли без болельщиков: накануне при пустых трибунах «Липецк» обыграл аутсайдера – рыбинский «Полёт» - 5:4.

«Локо-Юниор» приехал к нам в ранге досрочного победителя турнира в Восточной конференции, и теперь думает об играх на выбывание и борьбу за медали. Тратить массу сил на ничего не значившую игру у гостей тоже не было большого желания, оттого большая часть матча прошла спокойно.

Страсти разгорелись только ближе к концу второго периода, когда наш вратарь Руслан Ялбуев нарушил правила против выходившего на ударную позицию игрока «Локо-Юниора» - буллит. Однако сам же голкипер и реабилитировался, отразив штрафной бросок в исполнении Ивана Мурашова.

И все же класс гостей сказался. В третьем периоде им удалась длинная размашистая атака, которую броском подл перекладину завершил дежуривший на дальней штанге наших ворот Никита Кирьянов – 0:1.

«Липецк» пытался спасти матч, тем более что в концовке после удаления того же Кирьянова гости остались в меньшинстве. Наша команда заменила вратаря, начал играть в шесть полевых хоккеистов против четверки соперников, но не преуспела.

Некоторые команда будут доигрывать турнир до 19 марта, но «Липецк» все свои матчи уже провёл. И в турнирной таблице Западной конференции НМХЛ уже никто не подвинет нашу команду с 6-го места (среди 9 команд). Для выхода в плей-офф требовалось попадать в «четверку» сильнейших… Впервые за несколько лет липецкие хоккеисты зачехлили клюшки так рано, еще до наступления игр на выбывание – но так и ситуация в нашем хоккее с годами не улучшается…

МХК «Липецк» - «Локо-Юниор» (Ярославль) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Н.Кирьянов (Кораблёв, Д.Соловьёв), 41:02 (0:1).

Нереализованный буллит: Мурашов («Локо-Юниор»), 35:28 (вратарь).

Штраф: 10 (Косовец-4, И.Орлов-2, Евтеев-2, Маняхин-2) - 10 (И.Филатов-2, Н.Кирьянов-4, Выдряков-2, Тидеман-2).

Вратари: Ялбуев (00:00-58:04, 59:38-59:49) - Тулепов.

Броски: 25 (6+7+12) - 37 (12+16+9). Вбрасывания: 32 - 27.

Судьи П.Степанищев (Москва), Д.Сычиков, П.Двуреченский (оба - Липецк).

13 марта. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.