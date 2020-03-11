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40 минут назад
Липецкая вечЁрка: нападение охранника, продажные права и коронавирус
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 11 марта.
Рано утром 20-летний охранник жестоко избил на заправке 63-летнего водителя. Именно эту новость липчане сегодня комментировали активнее всего. По словам очевидцев, в шесть утра на остановку пришел юноша в неадекватном состоянии. Диспетчер АЗС закрылся от незваного гостя. В этот момент на заправку на старенькой «классике» приехал пенсионер.
Как всегда в сфере интересов читателей все, что связано с коронавирусом. Соцсети полны разных слухов. Один из них о том, что в Липецке на карантин закрывают и опечатывают целые подъезды многоквартирных домов, в которых живут контактировавшие с заболевшими COVID-19 людьми. В мэрии Липецка подтвердили факт объявления 14-дневного карантина в десятках квартир и даже в нескольких подъездах многоквартирных домов. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Липецкой области не выявлено. Тем временем в «Липецкпассажиртрансе» автобусы моют и дезинфицируют дважды в день.
Между прочим, в Липецке по обвинению во взяточничестве судят сразу трех сотрудников ГИБДД. На скамье подсудимых кроме трех бывших офицеров полиции - еще и Махмуд Сулайбанов, кого обвинение считает посредником между ними и желающими купить права автолюбителями.
…И про деньги. Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже. Банковские вклады и депозиты теряют свою привлекательность у населения — на это влияет падение ключевой ставки. В результате дешевели кредиты, однако доходность вкладов тоже сократилась. И сокращается сберегательная активность граждан — как в Липецкой области, так и в целом по России. На 1 февраля объем рублевых вкладов и депозитов липчан — физлиц составил 137 миллиардов 706 миллионов рублей, всего за месяц они снизились на 1 миллиард 754 миллиона рублей (139 миллиардов 460 миллионов на 1 января).
Как всегда в сфере интересов читателей все, что связано с коронавирусом. Соцсети полны разных слухов. Один из них о том, что в Липецке на карантин закрывают и опечатывают целые подъезды многоквартирных домов, в которых живут контактировавшие с заболевшими COVID-19 людьми. В мэрии Липецка подтвердили факт объявления 14-дневного карантина в десятках квартир и даже в нескольких подъездах многоквартирных домов. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Липецкой области не выявлено. Тем временем в «Липецкпассажиртрансе» автобусы моют и дезинфицируют дважды в день.
Между прочим, в Липецке по обвинению во взяточничестве судят сразу трех сотрудников ГИБДД. На скамье подсудимых кроме трех бывших офицеров полиции - еще и Махмуд Сулайбанов, кого обвинение считает посредником между ними и желающими купить права автолюбителями.
…И про деньги. Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже. Банковские вклады и депозиты теряют свою привлекательность у населения — на это влияет падение ключевой ставки. В результате дешевели кредиты, однако доходность вкладов тоже сократилась. И сокращается сберегательная активность граждан — как в Липецкой области, так и в целом по России. На 1 февраля объем рублевых вкладов и депозитов липчан — физлиц составил 137 миллиардов 706 миллионов рублей, всего за месяц они снизились на 1 миллиард 754 миллиона рублей (139 миллиардов 460 миллионов на 1 января).
1197