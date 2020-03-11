Здоровье

19 минут назад

За сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявили

4 522
#коронавирус
За сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявили
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Липецкой области не выявлено. Об этом сообщили в региональной администрации.

Напомним, что 7  марта коронавирус выявили у трех жителей Липецкого района: 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) побывали в автопутешествии в Италии. Все трое проходят лечение в областной инфекционной больнице. Семь человек из их ближайшего окружения помещены в данковский обсерватор на 14-дневный карантин. Еще 150 человек, как контактировавших с больными, так и вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под ежедневным наблюдением врачей.  
4 522
#коронавирус

Комментарии (4)

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Гость

3 минуты назад
Конечно не выявлено. Потому что выявлять нечем. В Новосибирске и то не со 100 процентной уверенностью могут . А у нас то вообще профи.
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it_happens

5 минут назад
а за час? а за полчаса? вы так и будете панику распространять?
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!

8 минут назад
Конечно нет. Анализы то делают в Новосибирске.
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?

12 минут назад
Где они находятся ???
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