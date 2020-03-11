Здоровье
19 минут назад
За сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявили
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Липецкой области не выявлено. Об этом сообщили в региональной администрации.
Напомним, что 7 марта коронавирус выявили у трех жителей Липецкого района: 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) побывали в автопутешествии в Италии. Все трое проходят лечение в областной инфекционной больнице. Семь человек из их ближайшего окружения помещены в данковский обсерватор на 14-дневный карантин. Еще 150 человек, как контактировавших с больными, так и вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под ежедневным наблюдением врачей.
Напомним, что 7 марта коронавирус выявили у трех жителей Липецкого района: 59-летняя женщина, а также супружеская пара (мужу - 48 лет, его жене - 39 лет) побывали в автопутешествии в Италии. Все трое проходят лечение в областной инфекционной больнице. Семь человек из их ближайшего окружения помещены в данковский обсерватор на 14-дневный карантин. Еще 150 человек, как контактировавших с больными, так и вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под ежедневным наблюдением врачей.
4 522
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