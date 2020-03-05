Три девицы… у ковра: липчанки триумфально выступили на фестивале борьбы (ФОТО)

Теперь наши спортсменки готовятся к первенству России.

3-й Всероссийский фестиваль борьба «Юность России» в Смоленске среди учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ до 18 лет вылился в триумф воспитанниц известного липецкого тренера спортивной школы №9 и клуба "Богатырь" Сергея Яковлева.

На фестивале проходили соревнования по дзюдо, самбо, но наибольшего успеха среди наших земляков добились представительницы прекрасной половины в вольной борьбе.

Сложнее всех пришлось Елизавете Петляковой – из-за большого количества участниц ей пришлось провести четыре схватки. Впрочем, Петлякова была неудержима: в самом начале она положила на лопатки соперницу из Санкт-Петербурга. Затем Елизавета добивалась решающего преимущества над Алиной Поколодной из Севастополя и Викторией Шевченко из Ставропольского края – в обеих схватках при счёте 10:0 в пользу липчанки судьи фиксировали досрочную победу ввиду явного преимущества.

В финале Петлякова боролась с Миленой Фёдоровой из Татарстана и проиграла единственный бал на турнире, соперница вышла вперед – 1:0. Здесь превосходство нашей девушки уже не было таким большим, как в предыдущих схватках, но всё равно – достаточным для победы. Итог – 3:1 и «золотая» медаль.

Олесе Бузугловой в весе о 73 кг пришлось дважды выходить на ковёр. Сначала она победила Анастасию Куликову «ввиду явного» - 10:0, а затем не отдала ни балла Кристине Федосовой из Санкт-Петербурга – 5:0 и тоже стала победительницей соревнований.







Алина Рыбкина в весе до 65 кг выиграла у Валерии Чиглаковой из Санкт-Петербурга всего за 20 секунд, опрокинув ее на обе лопатки. А вот с Екатериной Кошкиной из Татарстана совладать не удалось. Встреча сразу пошла не по плану, в итоге соперница выиграла и стала чемпионкой, а наша спортсменка заняла 2-е место.

Отметим, что все три девушки сейчас учатся училище олимпийского резерва № 2 Санкт-Петербурга, поэтому лавры нашему региону придётся разделить с городом на Неве.

- Соревнования стали хорошей «генеральной репетицией» перед первенством России, которое стартует 14 марта в Новосибирске, - рассказал Сергей Яковлев, - Все три спортсменки готовятся на нём выступить, а мы будем надеяться на медали.