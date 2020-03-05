Происшествия
сегодня, 14:02
В аварии на трассе Орел-Тамбов погибли три человека
Все трое находились автомобиле «LADA Largus».
В аварии на 257-м километре трассы Орел-Тамбов (у поворота к селу Рогожино Задонского района) погибли три человека. Все трое находились в автомобиле «лада Ларгус». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данным областного управления МВД, произошло лобовое столкновение «Лады Ларгус» и грузовика «ГАЗ».
- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства.
По данным областного управления МВД, произошло лобовое столкновение «Лады Ларгус» и грузовика «ГАЗ».
- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства.
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