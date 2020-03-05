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В аварии на трассе Орел-Тамбов погибли три человека

26 6823
#авария #ДТП
12
В аварии на трассе Орел-Тамбов погибли три человека

Все трое находились автомобиле «LADA Largus».

В аварии на 257-м километре трассы Орел-Тамбов (у поворота к селу Рогожино Задонского района) погибли три человека. Все трое находились в автомобиле «лада Ларгус». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По данным областного управления МВД, произошло лобовое столкновение «Лады Ларгус» и грузовика «ГАЗ».

- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства.
26 6823
#авария #ДТП
12

Комментарии (26)

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ааа

36 секунд назад
ГОРОД 48 ЗАКРОЙТЕ ВООБЩЕ КОММЕНТАРИИ ПО ТАКИМ ТЕМАМ!!!
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Ольга

53 секунды назад
Земля пухом ребята
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Елец

1 минуту назад
А кто эти люди,откуда они?!?
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Знакомый

9 минут назад
Соболезнования. Не пишите ничего плохого, всем и так тяжело кто их знал
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Немыслимый

11 минут назад
Ольга, ОПЕР ГРУППА УФСИН РОССИИ С КОЛОНИИ НОМЕР 4
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Ольга

14 минут назад
Ребята кто знает, охрана что ли ехала боже мой , мальчишки что же вы делаете
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весёлый

15 минут назад
Горит красный впереди ,летит как окунь ,вылупив глаза и ещё обгоняет,берегите тормозные колодки
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весёлый

16 минут назад
5 минут ничего не решает ,а спешка приводит на всю жизнь к слезам матери
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весёлый

18 минут назад
Куда летим,не знаем ,ну не спеши ,и так на машине ,а не на автобусной остановки стоишь полчаса
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Денис

18 минут назад
Катерина, ты чё? Ебобо. Какая нах газель?
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