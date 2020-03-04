Транспортные полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Cотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте задержали подозреваемого в наркоторговле. У 28-летнего мужчины найдены больше десяти свертков с приготовленными к сбыту через закладки наркотиками.

Временно проживающего в Липецке 28-летнего мужчину, транспортные полицейские задержали, когда он пьяным переходил железнодорожные пути. У задержанного полицейские нашли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон массой 18,86 грамма и наркотиком растительного происхождения каннабис (марихуана) массой 3,11 грамма.



Кроме того, при обыске жилья мужчины, обнаружены 10 свертков с наркотическим веществом и в местах «закладок», на которые он указал - еще четыре свертка.



Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п.3 ст. 30 УК РФ и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

