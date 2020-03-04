сегодня, 12:07
Транспортные полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Cотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте задержали подозреваемого в наркоторговле. У 28-летнего мужчины найдены больше десяти свертков с приготовленными к сбыту через закладки наркотиками.
Кроме того, при обыске жилья мужчины, обнаружены 10 свертков с наркотическим веществом и в местах «закладок», на которые он указал - еще четыре свертка.
Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п.3 ст. 30 УК РФ и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Участковый
Перри Мейсон
Отпетушитель
Ленин
Сталин