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Транспортные полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков

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#наркотики
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Транспортные полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Cотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте задержали подозреваемого в наркоторговле. У 28-летнего мужчины найдены больше десяти свертков с приготовленными к сбыту через закладки наркотиками.

Временно проживающего в Липецке 28-летнего мужчину, транспортные полицейские задержали, когда он пьяным переходил железнодорожные пути. У задержанного полицейские нашли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон массой 18,86 грамма и наркотиком растительного происхождения каннабис (марихуана) массой 3,11 грамма. 

Кроме того, при обыске жилья мужчины, обнаружены 10 свертков с наркотическим веществом и в местах «закладок», на которые он указал - еще четыре свертка. 

Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п.3 ст. 30 УК РФ и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
5 1093
#наркотики
1

Комментарии (5)

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Участковый

27 минут назад
Перри Мейсон, Житель ближнего зарубежья. Из солнечного Харькова!
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Хохол?
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Отпетушитель

36 минут назад
Заставить все это сожрать и отпетушить и на 15лет строгача
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Ленин

42 минуты назад
Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!
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Сталин

57 минут назад
Растрэлять мэрзавца. Тэх, каторые сайты в интернэтэ дэржат по продажам наркоты, растрэлять дважды.
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