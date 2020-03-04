Двух липецких полицейских обвиняют в сбыте наркотиков и получении взятки от драгдилеров

Экс-лейтенант и экс-старший сержант ППС отказались признать свою вину.

Сегодня в Левобережном суде Липецка под председательствованием судьи Ирины Власовой начался процесс по обвинению двух бывших сотрудников батальона ППС УМВД РФ по Липецку в превышении должностных полномочий, получении взятки и в сбыте наркотиков. На скамье подсудимых 25-летний Сергей Кудояров и 29-летний Илья Щепелев.



По фабуле обвинения, 29 октября 2018 года лейтенант Щепелев и старший сержант Кудояров при несении службы на улице на улице Ибаррури (поселок Тракторостроителей) задержали по подозрению в закладке наркотиков двух мужчин. Полицейские в отсутствие понятых, без составления предусмотренных КоАПом РФ протоколов личного досмотра, обыскали их и обнаружили подозрительный пакетик. Пойманные с поличным не стали отпираться от того, что в пакете наркотик. Но вместо того, чтобы доставить задержанных в отделение полиции, сотрудники ППС потребовали у них 20 тысяч рублей за свое «незаконное бездействие». И в тот же день один из закладчиков снял со своей банковской карты 18 тысяч рублей и передал их полицейским.



Но так просто все не закончилось. Полицейские, ознакомившись с содержанием смартфонов своих заложников, очень быстро поняли, что поймали не заурядных наркоманов, а драгдилеров. А раз так, то ставки тут же выросли: с задержанных потребовали уже 200 тысяч рублей. Те согласились. 7 ноября полицейские получили 72 тысячи рублей, а двумя неделями позже - еще 23 тысячи. Потом было еще два транша. Всего, по данным следствия, лейтенант и старший сержант получили 136 тысяч рублей.



В начале декабря 2018 года Щепелева и Кудоярова задержали оперативники ОРЧ СБ УМВД России по Липецкой области. Разматывая клубок противоправных деяний уже бывших полицейских, в СУ СК РФ по Липецкой области обнаружили еще один преступных эпизод. Оказалось, что полицейские заставили закладчиков сбыть обнаруженный при них наркотик. Пакетик с 42,6 грамма наркотика заложили в тайник на улице Лесопарковое хозяйство.



В итоге под суд два товарища попали по очень серьезным обвинениям - в преступлениях, предусмотренных п.п. «б», «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («вымогательство взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия»).



Это была версия обвинения. Сами подсудимый придерживаются иной точки зрения. Какой - в начале процесса они не сказали. Кстати, оба они - не под арестом. Один из бывших полицейских находится под подпиской о невыезде, второй - под денежным залогом (адвокат подсудимого отказался назвать сумму залога).

