Статистика: реальные зарплаты за год выросли на 4,5%

34 741,7 рубля составила средняя зарплата по итогам 2019 года в Липецкой области. Реальная заработная плата выросла за год на 4,5%.



По данным Липецкстата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь - декабрь 2019 года, составила 34 741 рубль, что на 9,7% превысило ее размер в соответствующем периоде 2018 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе – декабре 2019 года составила 104,5% к уровню соответствующего периода 2018 года, в декабре 2019 года - 107,2% к уровню декабря 2018 года.



Как сообщают статистики, самые высокие зарплаты в 2019 году получали металлурги, финансисты, страховщики, табачники, энергетики, газовики, связисты, государственные управленцы, производители лекарств, химических веществ и химпродукции, резиновых и пластмассовых изделий, работники сферы добычи полезных ископаемых. Разрыв между их зарплатой и средней по области составлял 1,9-1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 42% до 71% от средней по области) была у текстильщиков, мебельщиков и деревщиков, работников гостиниц и общепита, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; деятельности по операциям с недвижимым имуществом.



Зарплата сельхозработников по итогам года оказалась на 1% выше среднеобластной. Среднемесячные зарплаты работников образования, здравоохранения и социальных услуг составили 78% и 89% соответственно от средней по области.



Между тем, реальная зарплата работников расходится с усредненными данными. По методике Росстата весь объем фонда начисленной заработной платы делится на число сотрудников предприятия и количество месяцев отчетного периода. Сюда же входят компенсационные выплаты, доплаты, премии и даже оплата питания или проезда (если предприятие оплачивает их своим сотрудникам). Все суммы для расчетов указываются до вычитания налогов. И даже если работнику начислили ту самую среднюю номинальную зарплату, на руки он получит на 13% меньше.



