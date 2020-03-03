Экономика

сегодня, 16:23

Статистика: реальные зарплаты за год выросли на 4,5%

22 528
#статистика #зарплаты
Статистика: реальные зарплаты за год выросли на 4,5%

34 741,7 рубля составила средняя зарплата по итогам 2019 года в Липецкой области. Реальная заработная плата выросла за год на 4,5%. 

По данным Липецкстата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь - декабрь 2019 года, составила 34 741 рубль, что на 9,7% превысило ее размер в соответствующем периоде 2018 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе – декабре 2019 года составила 104,5% к уровню соответствующего периода 2018 года, в декабре 2019 года - 107,2% к уровню декабря 2018 года. 

Как сообщают статистики, самые высокие зарплаты в 2019 году получали металлурги, финансисты, страховщики, табачники, энергетики, газовики, связисты, государственные управленцы, производители лекарств, химических веществ и химпродукции, резиновых и пластмассовых изделий, работники сферы добычи полезных ископаемых. Разрыв между их зарплатой и средней по области составлял 1,9-1,1 раза. 

Самая низкая заработная плата (от 42% до 71% от средней по области) была у текстильщиков, мебельщиков и деревщиков, работников гостиниц и общепита, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; деятельности по операциям с недвижимым имуществом. 

Зарплата сельхозработников по итогам года оказалась на 1% выше среднеобластной. Среднемесячные зарплаты работников образования, здравоохранения и социальных услуг составили 78% и 89% соответственно от средней по области. 

Между тем, реальная зарплата работников расходится с усредненными данными. По методике Росстата весь объем фонда начисленной заработной платы делится на число сотрудников предприятия и количество месяцев отчетного периода. Сюда же входят компенсационные выплаты, доплаты, премии и даже оплата питания или проезда (если предприятие оплачивает их своим сотрудникам). Все суммы для расчетов указываются до вычитания налогов. И даже если работнику начислили ту самую среднюю номинальную зарплату, на руки он получит на 13% меньше. 

22 528
#статистика #зарплаты

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шут

7 минут назад
Бряхня!!
ответить

Перри Мейсон

9 минут назад
В у Лисина жемчуг мелкий...
ответить

Врач с тракторного

17 минут назад
В прошлом году после повышения зарплаты, оказалась на 1500 р меньше, в этом году уже - 2500. Главного врача поменяли, ни каких улучшений, ни лекарств, ни реактивов, еще хуже стало. А бухгалтера главного( Жучкову) не убрали. Агапова Ю. Р. Убирайте главного бухгалтера- либо мед.персонал разбежится.
ответить

1

17 минут назад
...мы с Феликсом Эдмундычем боченок меда * ...ли и не зажужжали, не зажжужали!
ответить

Бутер

19 минут назад
На бумаге то всё в рост прёт, а на деле всё хуже и хуже!
ответить

1

22 минуты назад
Ип и ООО закрываются и везде идет спад, в росстат подают, без проверки, работающие предприятия и не учитываются безработные. Средний доход включая всех не больше 15т.р. максимум. Судьям и то денег не хватает. Возмите данные о начисленной зарплате депутатов и министров, мэров, губернаторов, судей и скажите во как люди Российские зарабатывают!
ответить

Таксерка анжелика

24 минуты назад
Любопытный, жители в пипецке так и так волками друг на друга всягдать смарели,тут нячо ня измяниласи!
ответить

Таксерка анжелика

26 минут назад
Где рост? Какой рост ? Скоро сдохнешь на работе нет сил уже ,а доходы не увеличились ? У кого они рот растут или как в анекдоте один схавал три курицы ,а другой не ел,голодный нах,но в среднем они схавали по одной,как же все это надоело сил боля нету
ответить

Гога

35 минут назад
Сумел вытрясти у работодателя 10% к окладу, в другую фирму не пойду пока.
ответить

Соловей.

37 минут назад
Быть добру....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане реже оформляли ипотеку
#ипотека #кредиты
7
Липчане реже оформляли ипотеку

вчера, 17:03

Экономика
Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость
#деловая активность
268
Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость

16.02.2020 09:00

Экономика
Детская сухая молочная смесь подорожала за год почти на 10%
#цены #инфляция
33
Детская сухая молочная смесь подорожала за год почти на 10%

12.02.2020 16:50

Экономика
На кафе и рестораны липчане потратились на 6,6% больше
#траты населения
11
На кафе и рестораны липчане потратились на 6,6% больше

11.02.2020 07:47

Экономика
В этом году «Бекарт» инвестирует в свою липецкую площадку 5 миллионов евро
#ОЭЗ "Липецк"
15
В этом году «Бекарт» инвестирует в свою липецкую площадку 5 миллионов евро

10.02.2020 16:16

Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до 6%
#ставка рефинансирования
7
Центробанк снизил ключевую ставку до 6%

10.02.2020 08:25

Экономика