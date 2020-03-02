Происшествия

22 минуты назад

Липчанка пожаловалась на горячий пол: оказалось соседка неделю не выключала газовую плиту

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#спасатели
Липчанка пожаловалась на горячий пол: оказалось соседка неделю не выключала газовую плиту

На прошедшей неделе спасатели городского управления по делам ГО и ЧС  больше двадцати раз выезжали на происшествия и для оказания помощи горожанам. В одном случае тревогу подняли из-за горячего пола на кухне квартиры. 

Как сообщает пресс-служба управления, тревогу забили соседи женщины, неделю не выходившей из своего жилья на первом этаже. Между тем, пол в квартире над ним в буквальном смысле стал горячим. Оказалось, на кухне у женщины всё это время на полную «катушку» работала газовая плита.

Дважды бдительные липчане сигнализировали о подозрительных предметах, оказавшихся на деле пластиковыми пакетами: один, очевидно, забытый – с документами, второй – с ветошью.  

Шесть раз дежурную смену вызывали для вскрытия дверей. В основном обеспокоенные долгим молчанием своих близких родственники. Нередко тревога оказывается обоснованной, а своевременная помощь – спасением для пожилых людей. Так воскресным вечером 1 марта, вскрыв двери в квартиру в центре города, спасатели обнаружили в ванной комнате 74-летнего мужчину, которому стало плохо, и передали его бригаде медиков. 

В конце недели сотрудники управления ГО и ЧС выезжали на улицу Семашко, чтобы вывезти из гаража обнаруженные его новым хозяином небольшие запаянные колбы с ртутью из какого-то древнего прибора. Находка была изъята для последующей утилизации.

1 422
#спасатели

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