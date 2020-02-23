Спорт

5 минут назад

Гол в падении «ножницами» и штрафной в «девятку» - видеообзор победы «Металлурга» над «Локомотивом»

24
#Футбол #"Металлург" #видео
Гол в падении «ножницами» и штрафной в «девятку» - видеообзор победы «Металлурга» над «Локомотивом»

Мячи, которые могли бы украсить любой футбольный хит-парад.

Загрузка плеера

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» в своём втором контрольном матче в межсезонье на стадионе «Сокол» обыграл «Локомотив» из Лисок – 3:1.

Встреча запомнилась не только победой и уверенной игрой «сталеваров», но и голами-красавцами. Так, форвард Руслан Ахвледиани открыл счёт ударом в падении через себя – такие мячи и команды-гранды мирового футбола забивают далеко не каждый сезон. А Александр Харин во втором тайме показал, как нужно исполнять штрафные, чтобы попасть в «девятку» ворот. Словом, это лучше видеть.

24
#Футбол #"Металлург" #видео

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кошмарная концовка: третий круг липецкие баскетболисты начали с поражения от аутсайдеров
#Баскетбол #"МицуБаскет"
3
Кошмарная концовка: третий круг липецкие баскетболисты начали с поражения от аутсайдеров

сегодня, 13:49

Спорт
«Металлург» забивал «Локомотиву» голы по-бразильски
#Футбол #"Металлург" #межсезонье
«Металлург» забивал «Локомотиву» голы по-бразильски

сегодня, 10:50

Спорт
«Металлург» заключил контракт с воспитанником питерского «Зенита»
1
«Металлург» заключил контракт с воспитанником питерского «Зенита»

21.02.2020 22:17

Спорт
Липецкие девушки в метаниях сильны
#Легкая атлетика #Екатерина Строкова #Валерия Кучина
2
Липецкие девушки в метаниях сильны

21.02.2020 19:41

Спорт
Вундеркинд из Ельца выиграл первенство России по самбо и пробился на первенства мира
#Самбо #Иван Агафонов
8
Вундеркинд из Ельца выиграл первенство России по самбо и пробился на первенства мира

20.02.2020 12:39

Спорт
В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)
#Мини-футбол #Афганистан #память
13
В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)

20.02.2020 12:03

Спорт