Гол в падении «ножницами» и штрафной в «девятку» - видеообзор победы «Металлурга» над «Локомотивом»

Мячи, которые могли бы украсить любой футбольный хит-парад.

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» в своём втором контрольном матче в межсезонье на стадионе «Сокол» обыграл «Локомотив» из Лисок – 3:1.

Встреча запомнилась не только победой и уверенной игрой «сталеваров», но и голами-красавцами. Так, форвард Руслан Ахвледиани открыл счёт ударом в падении через себя – такие мячи и команды-гранды мирового футбола забивают далеко не каждый сезон. А Александр Харин во втором тайме показал, как нужно исполнять штрафные, чтобы попасть в «девятку» ворот. Словом, это лучше видеть.