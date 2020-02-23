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24 минуты назад

«Металлург» забивал «Локомотиву» голы по-бразильски

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#Футбол #"Металлург" #межсезонье #контрольный матч
«Металлург» забивал «Локомотиву» голы по-бразильски

Наша команда одержала победу во втором спарринг-матче зимы.

Липецкий «Металлург» провёл свой второй контрольный матч в межсезонье, на новеньком искусственном поле стадиона «Сокол» победив «Локомотив» из Лисок Воронежской области – 3:1.

Соперники до 2016 года имели профессиональный статус, но затем из-за финансовых сложностей были вынуждены добровольно отправиться в любительскую третью лигу. Однако в их рядах немало бывших «профи», поэтому определенные хлопоты клубу второго дивизиона они способны доставить.

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Тем не менее «Металлург» порадовал не только результатом, но и качеством игры. У липчан проходили долгие розыгрыши мяча, длинные комбинации, внезапные обострения – всё, чему учит на тренировках Сергей Машнин.

- Ребята, с такой игрой вы просто обязаны выходить в ФНЛ, - написал в официальной группе команды «ВКонтакте» один из болельщиков.

А голы были забиты на загляденье. Первый из них на 8-й минуте форвард липчан Руслан Ахвледиани забил… в падении через себя «ножницами». После подачи углового защитник Илья Баульчев «напугал» вратаря соперников, который выпустил мяч из рук, тот начал метался по штрафной до тех пор, пока Ахвледиани не исполнил свой акробатический трюк – 1:0.

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Затем команды обменялись голами, забитыми с пенальти: сначала у гостей отличился нападающий Дмитрий Авраменко (в сезоне-2012/13 провёл 18 матчей за «Металлург», забил 1 гол), затем липчан вновь вывел вперед штатный исполнитель 11-метровых Андрей Овчинников.

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Точку в игре поставил во втором тайме атакующий полузащитник «Металлурга» Александр Харин, великолепно исполнивший штрафной – прямо в «девятку».

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Только что Харин пробил со штрафного, мяч в воротах.

Главный тренер Сергей Машнин дал возможность поиграть всем футболистам, находящимся в его распоряжении, за исключением приболевшего полузащитника Никиты Смирных.

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Дебютировал в команде и новобранец Егор Денисов, воспитанник питерского «Зенита». Он вышел на замену на 30-й минуте, и затем сам в свою очередь покинул поле на 65-й минуте, уступив место Владиславу Колченко.

Новичок рассказал GOROD48, что его великолепно приняли в команде.

- Чувствуется, что коллектив здесь опытный, все знают, как правильно играть в футбол. Взаимодействовать с такими партнерами – одно удовольствие. Думаю, за первое место в группе «Центр» мы ещё поборемся, - считает Денисов.

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Егор Денисов

Пока же на очереди у «Металлурга» новый товарищеский матч – против «Тамбова-М», выступающего в первенстве молодёжных команд Премьер-Лиги . Напомним, что именно с этой командой «красно-чёрные» провели первый зимний спарринг, сыграв вничью в Тамбове – 1:1. Игра состоится на «Соколе» 25 февраля, начало в 13 или 14 часов – это станет известно позднее.

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«Металлург» - «Локомотив» (Лиски) – 3:1 (2:1)

Голы: Ахвледиани, 8 (1:0). Авраменко, 22 с пенальти (1:1). Овчинников, 37 с пенальти (2:1). Харин, 74 (3:1).

«Металлург»: Иканович (Алфимов, 46), А. Викторов (Мохов, 55), Е. Фролов (К. Титов, 46), Баульчев (Акиничев, 67), Кахидзе (Лаврененко, 46), Баязов (Белоусов, 46), Войдель (И. Глебов, 65), Овчинников (Я. Денисов, 46), Разомазов (Е. Денисов, 30 (Колченко, 72), С. Чернышов  (Харин, 46), Ахвледиани (Арустамян, 46).

«Локомотив» Лс: А.Шурупов (Ковалёв, 60), Чигляев, Васильев, Стручков (Волосков, 60), Дегтерёв (Маслюк, 46), Бурдыкин (Трифонов, 60), Зимовец, С. Гаврилов (З. Шурупов, 60), Каримов (Елисеев, 46), Манохин (Гарманов, 60), Авраменко.

Наказаний не было.

Судьи: П. Двуреченский (Липецк), Э. Ермаков, В. Бобылкин.

22 февраля. Липецк. Стадион «Сокол», искусственное поле. 200 зрителей.

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#Футбол #"Металлург" #межсезонье #контрольный матч

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