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Из-за температурящей китаянки в Брянске оцепили поезд

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#коронавирус
Из-за температурящей китаянки в Брянске оцепили поезд

Медики оценивают состояние пациентки как удовлетворительное.

Китаянку сняли с поезда Киев-Москва около половины четвертого утра в пятницу, 21 февраля, на станции Суземка, сообщают «Брянские известия». На российской границе все прибывающие из-за границы поезда проходят с тепловизором. Он помог выяснить, что у женщины температура – около 38 градусов.

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказали ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск–Орловский».

Женщину доставили в горбольницу № 4. Как сообщил глава департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, там обустроили резервационный госпиталь. По словам собеседника ТАСС, пассажиры и два проводника проходят медобследование. Также отмечается, что два пассажира были госпитализированы. 20 пассажиров, ехавших в одном вагоне с китаянкой, также останутся в больнице, врачи будут наблюдать за ними в течение двух недель, сообщает РИА Новости.


В конце декабря власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число заболевших только в Китае превышает 75 тысяч, 2236 человек умерли, более 18 тысяч уже выздоровели. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 26 странах.
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#коронавирус

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