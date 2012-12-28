Липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека, вымогательство и угон автомобиля

Его подельники получили по 7 лет.

Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, житель Липецка приговорен по трем уголовным статьям, за похищение человека, вымогательство с применением оружия и угон автомобиля к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.«В сентябре 2021 года осужденный вместе с тремя подельниками прибыл в село Парусное Новоусманского района Воронежской области из города Липецка, где встретились с двумя местными жителями под предлогом осмотра строительного объекта. Угрожая потерпевшим ножом и травматическим пистолетом, они поместили их в багажник автомобиля, на котором приехали и вывезли в лесопосадку, расположенную неподалеку от села Парусное, где подвергли избиению и связали. Затем похитители связались с родственниками потерпевших и потребовали в качестве выкупа 1,5 млн рублей. Получив денежные средства в сумме 1 млн 130 тысяч рублей, члены преступной группы скрылись с места преступления», — рассказали в СК РФ по Воронежской области.Подельники липчанина заключили досудебное соглашение со следствием и ранее приговорены к 7 годам, 2-м и 4-м месяцам лишения свободы.