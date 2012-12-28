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В Липецкой области морозно и бесснежно
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Спорт
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Происшествия
3220
вчера, 08:13
7

Липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека, вымогательство и угон автомобиля

Его подельники получили по 7 лет.

Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, житель Липецка приговорен по трем уголовным статьям, за похищение человека, вымогательство с применением оружия и угон автомобиля к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

«В сентябре 2021 года осужденный вместе с тремя подельниками прибыл в село Парусное Новоусманского района Воронежской области из города Липецка, где встретились с двумя местными жителями под предлогом осмотра строительного объекта. Угрожая потерпевшим ножом и травматическим пистолетом, они поместили их в багажник автомобиля, на котором приехали и вывезли в лесопосадку, расположенную неподалеку от села Парусное, где подвергли избиению и связали. Затем похитители связались с родственниками потерпевших и потребовали в качестве выкупа 1,5 млн рублей. Получив денежные средства в сумме 1 млн 130 тысяч рублей, члены преступной группы скрылись с места преступления», — рассказали в СК РФ по Воронежской области.

Подельники липчанина заключили досудебное соглашение со следствием и ранее приговорены к 7 годам, 2-м и 4-м месяцам лишения свободы.
приговор
похищение человека
вымогательство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
сегодня, 12:06
Дед1 , вы уверены в том, что они возвращали долги?? Мне кажется что это просто грабители.
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Да уж
вчера, 15:44
Мало дали, вернутся и снова за дело
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Дед 1
вчера, 14:35
Долги долги надо отдавать полностью и вовремя
Ответить
жизнь она такая
сегодня, 00:02
такое тоже может быть
Ответить
По-соседски
вчера, 12:26
Как хорошо, что сейчас не 90-е!
Ответить
Атоб
сегодня, 12:53
Ага, декабрь 89-го, не иначе
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Дед.
вчера, 11:47
Фамилии наших земляков нужно показывать. А вдруг они окажут я нашими соседями?!
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