В России
10 минут назад
Пьяный полицейский напал на таксиста
Уже экс-сотрудник полиции оказался членом шайки грабителей.
В Москве отправлены под домашний арест двое обвиняемых в разбойном нападении на таксиста в Люберцах, один из которых оказался полицейским, сообщает «Интерфакс».16 февраля в Люберцах двое неизвестных в ходе бытового конфликта нанесли телесные повреждения таксисту, повредили его автомобиль и похитили 10 000 рублей, а затем скрылись.
Позднее подозреваемые были задержаны. Один из них оказался сотрудником отдела полиции по району Выхино-Жулебино Москвы, он был в гражданской одежде, так как не был тогда на службе. Против мужчин возбуждено уголовное дело о разбое и повреждении чужого имущества. Обвиняемые помещены под домашний арест.
- Уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении МВД.
Позднее подозреваемые были задержаны. Один из них оказался сотрудником отдела полиции по району Выхино-Жулебино Москвы, он был в гражданской одежде, так как не был тогда на службе. Против мужчин возбуждено уголовное дело о разбое и повреждении чужого имущества. Обвиняемые помещены под домашний арест.
- Уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении МВД.