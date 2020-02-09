По Липецку разгуливал мужчина с героином

Мужчина привлек внимание полицейских подозрительным поведением.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку задержали местного жителя, у которого с собой оказался героин.

Как рассказали в пресс-службе полицейского ведомства, наряд заметил подозрительного гражданина.

- В ходе беседы с полицейскими гражданин заметно нервничал и невнятно отвечал на вопросы, путаясь в словах, поэтому было решено осуществить его проверку. У гражданина был обнаружен сверток, предположительно, с наркотическим средством, - сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 31-летний ранее судимый житель областного центра. Полицейским задержанный пояснил, что наркотики хранил при себе для личного употребления.

Сегодня пришли результаты экспертизы, согласно которым изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 1,89 гр.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».



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