Происшествия

сегодня, 11:41

По Липецку разгуливал мужчина с героином

7 883
#УМВД #наркотики
По Липецку разгуливал мужчина с героином

Мужчина привлек внимание полицейских подозрительным поведением.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку задержали местного жителя, у которого с собой оказался героин.

Как рассказали в пресс-службе полицейского ведомства, наряд заметил подозрительного гражданина.

- В ходе беседы с полицейскими гражданин заметно нервничал и невнятно отвечал на вопросы, путаясь в словах, поэтому было решено осуществить его проверку. У гражданина был обнаружен сверток, предположительно, с наркотическим средством, - сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 31-летний ранее судимый житель областного центра. Полицейским задержанный пояснил, что наркотики хранил при себе для личного употребления.

Сегодня пришли результаты экспертизы, согласно которым изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 1,89 гр.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

Фото twitter.com/vladimirnewsru

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#УМВД #наркотики

Комментарии (7)

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МИРОТВОРЕЦ

1 минуту назад
во это успех !!!!!!! вот это спец операция !!!!!!!! браво !!!!!! ( как же вы сука всех достали уже , что МУСОРА что чиновники , добрались до власти и безнаказанности )
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Липчанин

26 минут назад
Ура в городе можно герыч достать
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Какой город

36 минут назад
Такие и новости.
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КингМэн

45 минут назад
Да разгуливался, короче... Да и х... с ним! Не жалко. На одного нарика теперь стало меньше.
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Бывший доктор МСЧ УВД

55 минут назад
Половина ментов в беседе заметно нервничают, невнятно отвечают и путаются в словах.....
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Игорь

59 минут назад
По городу ходила большая крокодила, вся зелёная была)))
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молодой тупняк

сегодня, 11:51
Какой позорище! я хоть и тупняк, но понимаю что узнать где он взял героин это дело 2-х часов времени, что же следователи не заведут дело то?! Если не хотите или не можете взять крупную рыбу, то и этого наркошу отпустите, видимость работы никому не нужна, даже "великий" Путин сказал чтоб убрали "палочную" систему.
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